アトム法律グループ、事業拡大に伴い永田町オフィスを増床

近年の順調な組織拡大と、2026年9月に予定している「アトム相続税理士法人」の設立に伴い、永田町オフィスの7階・9階に加え、新たに8階フロアを増床いたしました。

新設フロアは、グループ内の連携強化を目的とした「多目的ミーティングスペース」として運用を開始し、組織の成長スピードに合わせた柔軟なオフィス環境を整備したものです。

増床の背景：新法人設立と組織の多角化

当グループでは、設立当初より注力している刑事事件に加え、交通事故といった法的ニーズに対応するため、全国的な体制強化を進めています。さらに本年2026年9月には、迅速かつ高品質な税務サービスを提供するため、相続税分野に特化した『アトム相続税理士法人』の設立を予定しています。

これに伴い、全国の拠点を支援する永田町オフィスにおいても人員が増加しています。部署や法人の垣根を超えた打合せ・連携を行う場所の確保が、組織全体の成長に不可欠であると判断し、将来的な組織再編にも柔軟に対応できるスペースとして、今回の増床に至りました。

新フロアの特徴：連携強化と効率性を両立する空間

新設した8階エリアは、主に会議・打合せ・社内研修などに使用する「共用ミーティングフロア」です。

・コミュニケーションを促進する会議・打合せエリア

執務エリア（7階・9階）とは別に、まとまった人数での会議や、部署を横断したプロジェクトの打合せができるスペースを確保しました。新設される税理士法人との協議など、増大するグループ内の連携ニーズにゆとりを持って対応できる体制を構築しました。

・空き時間を有効活用した柔軟な運用

本フロアはミーティングスペースとしての利用を主目的としていますが、会議等の予定が入っていない空き時間帯には、社員の自習・休憩スペースとして開放しています。社員がフレキシブルに使用できる運用を行うことで、総合的に業務効率の向上を図ります。

今後の展望：組織間の連携を強化し、より質の高いサービスへ

アトム法律グループは、今回のオフィス増床を「組織基盤の強化」と位置づけています。

「AI×リーガルサービス」を展開するグループとして、新設される税理士法人との連携においてもその強みを活かし、各分野におけるサービス品質を追求してまいります。

このオフィス増床を機に、グループ内の知見を共有・深化させ、一丸となってクライアントの課題解決に貢献できるよう努めてまいります。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年1月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計278万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0