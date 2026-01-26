福岡発。東京初。本場・博多で行列の絶えない超人気店『博多もつ鍋前田屋』が 2026年2月2日(月)新宿東口店がグランドオープン。福岡でしか味わえなかったあの前田屋のもつ鍋が遂に東京で！

株式会社 LFD JAPAN

福岡・博多で圧倒的な人気を誇るもつ鍋専門店「博多もつ鍋前田屋」を運営する株式会社LFD JAPANは、2026年2月2日（月）、ブランド初となる東京拠点『博多もつ鍋前田屋 新宿東口店』を、歌舞伎町交差点にオープンいたします。

前田屋総本店オープンポスター

■ 本場博多の味を、全国へ。

「博多で愛される本物の味を、全国の人に食べていただきたい」 その一心で、これまで博多の地で磨き上げてきた味を携え、日本最大の繁華街・新宿という、世界中から人が集まるエネルギッシュな立地で、福岡の店舗と同じクオリティの「本場」を提供します。

一番人気の和牛もつ鍋みそ味

■ 前田屋の「飽くなきこだわり」

新宿東口店で提供するのは、福岡の店舗とほぼ同じ、素材選びから調理工程まで一切の妥協を許さない「本物の味」です。

それに加えて東京ならではの料理やドリンクを提供し更なる進化をしております。

■著名人も信頼を寄せるお店 味はもちろんのこと、細やかなおもてなしと活気のある店内が評価され、多くのやスポーツ選手、芸能人やアーティストがご来店されてます。

【厳選された素材】和牛へのこだわり 使用するのは、プロの目利きで選び抜かれた最高級国産和牛の「小腸」のみ。一粒一粒が大きく、ぷりぷりとした食感と、口の中でとろける甘みのある脂が特徴です。

【スープ】 もつの旨味を最大限に引き出すため、数種類の味噌をブレンドした秘伝の「みそ味」や、素材の良さが際立つ「しょうゆ味」など、職人が何度も試作を重ねて辿り着いた最後まで飲み干してしまう程のスープを提供します。

【鮮度と技術】 素材の鮮度を落とさない徹底した管理と、某鮨屋で17年修業した総料理長監修の職人技。その融合が、最後の一滴まで飲み干したくなる深い味わいを生み出します。

【おもてなし】前田屋が著名人の方々からも厚い信頼を寄せられている理由は、そのホスピタリティにあります。お客様一人ひとりに寄り添ったワンランク上の接客を提供。もつ鍋が最高の状態に仕上がるようスタッフが細やかに目を配り、都会の喧騒を忘れさせる上質で心地よい時間をお約束します。

前田屋自家製明太子東京限定メニューもご用意してます

オープン日： 2026年2月2日（月）

所在地： 東京都新宿区新宿３丁目２３-１２ パンドラビル３階

主なメニュー： 和牛もつ鍋（みそ味・しょうゆ味・辛もつ鍋）、博多名物の一品等

■ お問い合わせ先

本件に関する取材、お問い合わせは下記までお願い申し上げます。

担当者： 高山

電話番号： 070ー5593ー0734（高山宛）

メールアドレス： t.takayama@lfdjapan.co.jp

公式サイト： https://motsunabe-maedaya.com/