新機能性材料展2026　出展のご案内

前田工繊株式会社

不織布メーカーの前田工繊株式会社（本社：東京都港区、社長：前田尚宏）は、2026年１月28日（水）から１月30日（金）までの３日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「新機能性材料展2026」に出展いたします。

※写真は2025年出展時の様子です。

今回は、コスト、リサイクル性に配慮した環境配慮型不織布や自社のバリア性の高い不織布を使用した化学防護服「スプリトップ(R)カバーオール」、多彩な機能性付与・二次加工にも対応するオーダーメイド不織布等を展示いたします。

当社は、日本不織布協会のブース内での共同出展となります。高付加価値を付与した機能性不織布の数々を取り揃えております。

［新機能性材料展2026 出展概要］

［展示品］

- 開催日時：2026年１月28日（水）～１月30日（金） 10:00-17:00- 会場：東京ビッグサイト／東京都江東区有明３丁目11-1【出展場所】西４ホール 日本不織布協会ブース内（小間番号：３W-F25、３W-F28）- 入場料：無料※当展示会は「事前来場登録制」です。詳しくは新機能性材料展公式WEBサイトhttps://www.mfg.cj-exhibition.com/lp/NEO/ をご確認ください。- 自社製不織布を使用した化学防護服スプリトップ(R)カバーオール

バリア性と通気性を併せ持つ素材を使用し、快適で安全な防護服を新たに製品化いたしました。

日本人の体形や骨格に基づいたパターン設計を行い、体にフィットする防護服です。

背中にタックを入れ、突っ張りにくく動きやすい仕様です。

アスベスト除去や粉塵環境での作業、ウレタン吹付現場など幅広い環境でご使用いただけます。

https://www.maedakosen.jp/products/39003/

- 多層構造ポリプロピレン製スパンボンドスプリトップ(R)Sシリーズ

多層構造のPP製スパンボンド不織布。

多層構造のため、通気性を有しながらバリア性に優れます。

各層に機能性や色を付与することもでき、様々な用途にご提案可能です。

https://www.maedakosen.jp/products/617

スプリトップSE(R)、環境配慮型不織布

スプリトップSE

リサイクル可能なプラスチックの一種であり、不織布としては風合い柔らかく、様々な用途に適しています。

https://www.maedakosen.jp/products/616/

スプリトップエコ

原料にバイオマスプラスチックを一部使用したポリプロピレンスパンボンド不織布です。

https://www.maedakosen.jp/products/28592/

- オーダーメイド不織布様々な用途に応じた機能性付与も対応可能です。オーダーメイドで承ります。原反から二次加工まで一貫した生産が可能です。https://www.maedakosen.jp/products/628/

前田工繊株式会社 不織布事業部

当社は、1972年の設立以来、インフラ（社会資本）の整備・維持に携わる会社として、土木資材の製造・販売ならびに各種繊維を原料とした産業資材および不織布の製造・加工・販売を行うことで業容を拡大してまいりました。不織布におきましては、1980年代にマスク等の衛生資材に使用されている「スパンボンド不織布」を生産した会社です。その他一般産業資材用途から衛生資材用途まで幅広く生産しており、身近な製品にも前田工繊の不織布が多数使用されています。