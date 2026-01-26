【2026年春休み】「この春、なりたい自分にアップデート」｜大学生向け「おてつたび春休み特集」を公開

株式会社おてつたび

お手伝いと旅を掛け合わせた人材マッチングサイト『おてつたび』を運営する株式会社おてつたび（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：永岡里菜、以下「おてつたび」）は、春休みを迎える大学生に向け、2026年2月・3月の募集を集めた「2026年春休み特集」を公開いたしました。

本特集では、「この春、なりたい自分にアップデート」をテーマに、学生歓迎の募集や、2月3月の募集をまとめてご紹介しています。

特集公開の背景：春休みを「変える」きっかけに

大学生の春休みは約2ヶ月間と長く、自由な時間が多い一方で、「何か有意義なことをしたいけれど、具体的に何をすればいいかわからない」「一歩を踏み出すきっかけがない」と悩む学生も少なくありません。

そこで、この長い春休みを「なりたい自分にアップデートする期間」に変えてほしいと考え、本特集を公開しました。 おてつたびを通じて、初めての場所に行き、初めて会う人たちとともに働く。この経験はきっと大きな自信につながったり、今後の就職活動や将来の視野を広げるきっかけになるはずです。

「2026年春休み特集」概要

本特集では、「学生歓迎」「2月・3月開催」の募集を中心に、春休みの迎える大学生の方が参加しやすい募集をラインナップしています。

「おてつたび」はお手伝いの対価として報酬が得られるため、旅費（交通費）の負担を軽減しながら、遠くの地域へ旅することが可能です。「金銭的な理由で旅行や挑戦を諦めていた」という学生の方でも、安心して最初の一歩を踏み出していただけます。

対象期間：2026年2月1日 ～ 3月31日の実施プラン

特徴：最短1泊2日～最長2ヶ月／報酬あり／宿泊場所無料

主な募集内容（例）：旅館・ホテル、スキー場近隣の宿、農家など。その他、英語接客ができる方限定やパンの訪問販売など、全国各地で募集中です。

※おてつたび公式LINEからも「春休み特集」の求人を探せます：https://lin.ee/6RbmqGB

9割以上が「おてつたびの経験が、今後のキャリア・人生に影響を与える」と回答

特集ページを見てみる :https://otetsutabi.com/plans?category=25&endDate=2026-03-31&startDate=2026-02-01&utm_source=user+applications&utm_medium=press+release&utm_campaign=2026+spring+break+pressrelease

おてつたびに参加した【6,077名】を対象に行ったアンケートで、「今回のおてつたびの経験が、今後のキャリアや人生に影響を与えると思いますか？」という質問に対し、91.5%の方がポジティブな回答（「思う」60.3%、「どちらかと言えば思う」31.2%の合計）と回答しています。この結果から、おてつたびでの経験が、単なるアルバイトや観光の枠を超え、参加者の価値観や将来像に深く関わる「原体験」となっていることがうかがえます。

アンケート調査概要

調査名：おてつたび参加後アンケート（任意回答）

調査期間：2023年11月15日～2025年01月21日

調査対象：「おてつたび」に参加した方6,077名

調査エリア：全国 47都道府県

調査方法：WEB

先輩たちのリアルな声（ユーザーへのアンケート結果より）

Q.「おてつたびを誰かに紹介したいと思いますか？」に対しての回答理由

実際の参加者 体験記事

「おてつたび」とは

- 実際に紹介した。特に自分自身大学生ということもあり、同じくある程度まとまった時間を確保しやすい大学生、特に地方創生に関心がある友人や旅行が趣味の友人に紹介した。- お金のない大学生にとって、お手伝いをすることで旅費を浮かせつつもその地域の魅力を沢山知れるのは最高システムだから。- 自分が大学生であり、大学に通い普通にバイトなどをしているだけの人生だけでは得られない経験や体験があったから- 大学生は長期休暇が多いので、その膨大な時間をうまく利用するのにおてつたびはぴったりだと思うから。また、一般的な自分の居住エリアでアルバイトするよりも、得られるものが 多いと感じた。- 他にはない、最高なサービスだと思ったから。大学のまだ知らない友人に紹介したい。- 自分自身とても良い経験になったので、学生の友人などに職業選択の一環として、役に立つと思うから- 学生視点で、普段関わることがあまりない大人の方と色々交流することができるから。- １番の理由は2週間以内で行けることです。行く側のフットワークの軽さや来る人のバリエーションの豊富さを生むので良いと感じました。リゾートバイト自体、人手不足解消や地域活性化などの社会的効用とお金を稼ぎつつ、普段のバイトより刺激もある旅行をしたいなどの私的効用が両立されていておすすめしたいです。知らなかったりなんとなく手を出していなかったりする人が多いと感じています。しかし特におてつたびは他のリゾバサービスに比べて短期の募集が多いことや、雰囲気がいい職場が多そうなことも理由の一つです。- 新しい場所・人とつながる場、出会う場として最高です。今大学生でおてつたびを利用して２カ所訪れましたが、どちらの地域でも出会った人とまた会う約束をしています。またその場所で出会った人も異なる地域から来ているため、その場所だけでなく、日本各地に友達ができている状態です。その方も、「地元においで」とおっしゃってくださっているので世界が今とても広がっていると感じています。楽しいです！- 来年度から就職のため、おてつたびを利用することは少なくなるとは思いますが、機会があれば積極的に活用していきたいです。自分の知らない業種の体験、知らない地域での生活は自分の成長につながるから。- 私は農業系の大学に通っているので、次は農業の仕事にも関わってみたいから- 休学期間が終わるまでの間は時間があるので、日程的に参加できるものがあるなら、是非またおてつたびを利用したいと思う。この町で学びたい！夢に向かって。「休学×定住」という選択就職前に人生に役立つ経験を。国内留学で価値観が変わる旅人生の寄り道で“ライフワーク”を発見。19回に及ぶ経験者が、おてつたびで得たものとは？観光まちづくりを学ぶ大学院生による、おてつたび活用術インタビュー記事を読む :https://media.otetsutabi.com/category/%e3%81%8a%e3%81%a6%e3%81%a4%e3%81%b3%e3%81%a8/

「お手伝い（短期アルバイト）」と「旅」を組み合わせた人材マッチングサービスです。年末年始などの繁忙期に人手が足りない地域事業者と、働きながら旅を楽しみたい旅行者をマッチングしています。

現地までの交通費は自己負担となりますが、旅先で働くことで報酬を得られ、さらに無料で宿泊場所（寮や空き部屋など）が提供されます。休日や空き時間には、周辺の観光を楽しむことも可能です。 中には、温泉に入れる募集や、空き時間にウィンタースポーツを楽しめる募集もあります。

仕事を通じて新たな人と出会い、交流を深めるとともに、その地域ならではの魅力を発見したり、観光業の経験を積むことができます。 事業者側にとっても、長期連休やウィンターシーズンなどの人手不足に悩む時期に全国から人材を確保でき、旅行者と観光地の双方にとって大きなメリットがあります。

「おてつたび」が目指す未来

地域が抱える“人手不足”という課題を「新たな旅の目的地」として地方への新しい人の流れを生み出しています。地域で働くことを通じて、地元の人々と出会い、観光を超えた深い交流を経験します。こうした一つひとつの出会いが、やがて地域に継続的なファン（関係人口）を生み出すと考えています。

私たちは、人材サービスだけに留まらず、日本全体として人口減少が進む中、一人が何役にもなりながら人・資源・お金が循環するエコシステムの構築を目指しています。

取材について｜全国で実施中

「おてつたび」は、新しい旅のスタイルと繁忙期の人材確保の手段として、より多くの方に知っていただきたいと考えております。日本全国で実施しておりますので、ご興味のある方は、ぜひ下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。企画段階でのご相談もお待ちしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社おてつたび 広報担当: 早川健星

Email: info@otetsutabi.com

TEL: 080-5010-5175

取材について問い合わせる :https://form.run/@otetsutabi-contact-media

会社名：株式会社おてつたび

代表者：代表取締役CEO 永岡里菜

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目29-9

（静岡オフィス）〒430-0907 静岡県浜松市中区高林1丁目8-43

設立 ：2018年7月

資本金：70,286,500 円

URL ：https://otetsutabi.com/