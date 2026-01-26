電子書籍で復刻！レジェンドBL作家・四谷シモーヌの名作を5カ月連続配信中！『天国から逃げないで』『天国は俺のもの』2026年1月26日配信スタート

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、2026年1月26日より四谷シモーヌの小説『天国から逃げないで』と『天国は俺のもの』の電子書籍版を配信します。

2025年11月よりレジェンドBL作家・四谷シモーヌの名作を、5カ月連続で電子書籍版を配信！

第3弾は、時を経て再会した2人の恋の駆け引きを描く『天国から逃げないで』、四谷シモーヌ3冊目の小説『天使を追いかけて』の続編となる『天国は俺のもの』の2作品です！

90年代に「女の子のためのNEW ROMANTIC STORIES!!」をキャッチコピーに刊行された「キララノベルス」。“平成レトロブーム”に沸く令和に復刻！ 普遍で不変のBL作品は、いつ読んでもキュンエロ尊い!!

今後の復刻作にもご期待ください！

◆作品紹介◆イラスト：沢村サチヨ『天国から逃げないで』

両親を亡くした榊原朋は、年上の天才陶芸家・堀内圭に身も心も愛されて育った。ところが、圭は突然イタリアへ。一人残された朋は、新宿・歌舞伎町へ行き、そこで出会ったクラブのオーナー高宮準と暮らすことに。そして3年が経った頃、圭と朋は有名陶芸家とウリセンとして再会。金額につれてヒートアップする夜に、朋はのめり込んでいく…。

■■■■■■

どうして、今さら優しくするんだよ。

圭、あんたは三年前に俺を捨てたんだ。

泣いて縋る俺の腕を振り払ったんだ。

だったら、ずっと残酷な男のままでいりゃあいいじゃないか。

そうしたら俺だって、あんたのことをただの客だと思える。

ただの札束だと思える。そうでなきゃ…。

■■■■■■

『天国は俺のもの』

19歳のF1レーサー森下駆の恋人は、チームオーナーの天野朔美。モナコでの大会を控えたある日、朔美を誘惑する美女が現れて駆は動揺する。そんな最中、F1チームのスポンサーであるアラブの王子が駆を誘拐!? 目的は一体何なのか…モナコを舞台に華麗に花咲く、ゴージャスで危険なロマンス。

■■■■■■

もしかして、あんたの運命の恋人ってのは、あんたにとって最も都合のいいヤツのことなんじゃねーか…？

だったら、もしあんたにとって、もっと都合のいいヤツが現れたら、俺、どーなるんだ…？

■■■■■■

イラスト：本仁戻

【書誌情報】

『天国から逃げないで』

著 ：四谷 シモーヌ

価格：1,100円（税込）

レーベル：KIRARA NOVELS

Kindle▶https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMNGRXJ/

『天国は俺のもの』

著 ：四谷 シモーヌ

価格：1,100円（税込）

レーベル：KIRARA NOVELS

Kindle▶https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMSLNW3/

2026年1月26日より配信開始

※DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの電子書店で購入できます。詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani