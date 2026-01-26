【牛角】年に一度の「肉の日祭り」開催！生ビール190円・カルビ290円など、20品以上が何皿・何杯でも特別価格～2月9日「肉の日」を記念した特別企画～
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2月9日の「肉の日」を記念し、2026年1月29日（木）から2月12日（木）までの期間限定で「年に一度の肉の日祭り」を開催します。本企画では、牛角で長年親しまれてきた人気メニューを中心に、20品以上を何皿・何杯でも特別価格でご提供。生ビールは190円（税込209円）、カルビは290円（税込319円）からと、焼肉を通じた特別なひとときを、より気軽にお楽しみいただけます。
年に一度の肉の日祭り全ラインナップ
本企画は、 2月9日の「肉の日」に合わせ、より多くの方に焼肉を気軽に、そして身近に楽しんでいただきたいという想いから実施します。
今年30周年を迎える牛角の創業期を支えてきた主力商品や定番メニューをはじめ、焼肉には欠かせない前菜からアルコールまで、 20品以上の幅広いラインナップを何皿・何杯でも特別価格でご提供。「生ビール（中ジョッキ）」は通常580円（税込648円）のところ190円（税込209円）、「ジューシーカルビ」は通常550円（税込605円）のところ290円（税込319円）。
このほかにも、「王様カルビ」「牛角ハラミ」「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」「梅しそ冷麺」など、牛角を代表するメニューが対象となります。
ご家族やご友人とのお食事はもちろん、お一人様でのご利用など、日常のさまざまなシーンでぜひお楽しみください。
肉の日祭り 概要
・実施期間：2026年1月29日(木)～2月12日(木)
・実施店舗：全国の牛角店舗
※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店を除く。
※一部店舗では、商品内容や価格が異なる場合がございます。
・利用方法：着席時・会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示。
※割引後の飲食代金合計が2,000円(税込)以上で利用可。
※ご利用条件の詳細は、専用ページでご確認ください。
「年に一度の肉の日祭り」専用ページ :
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202601_nikunohi/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202601nikunohi
特別価格 190円 商品（税込209円）全5品
●牛角アイス（バニラ・抹茶）
通常価格290円（税込319円）
●ハイボール
通常価格530円（税込583円）
●アサヒスーパードライ（中ジョッキ）
通常価格580円（税込638円）
●牛角無糖レモンサワー
通常価格480円（税込528円）
牛角定番のデザート「牛角アイス（バニラ・抹茶）」は、黒蜜×きなこ×アイスが濃厚なハーモニーの愛されスイーツ。「生ビール」は通常価格580円（税込638円）のところ、67％オフの190円（税込209円）でご提供！ 「牛角無糖レモンサワー」 は甘くないすっきりとした味わいが特長で、焼肉との相性抜群。思わずゴクゴク飲めてしまう、ビールに次ぐ人気者です！この機会に、お好きなだけお楽しみください。
特別価格 290円商品（税込319円）全10品
●ジューシーカルビ
通常価格500円（税込550円）
●ピートロ(タレ、塩ダレ、味噌ダレ)
通常価格580円（税込638円）
●チキンバジル
通常価格480円（税込528円）
●ぼんちり(塩ダレ、味噌ダレ)
通常価格480円（税込528円）
●牛角キムチ
通常価格430円（税込473円）
●蜜おさつバター
通常価格480円（税込528円）
●カルビ専用ごはん(中)
通常価格430円（税込473円）
【PICKUP】牛角ロングセラーメニュー
ジューシーカルビ：お馴染みの定番カルビ！薄切りでやわらかく、お子様でも食べやすい一品。
ピートロ（タレ・塩ダレ・味噌ダレ）：牛角“隠れ”定番。サクサク食感、トロのような脂の旨みと甘みで箸が止まらない！
チキンバジル：意外と“あなどれない”！フレッシュなバジルの香りが特長で、焼いた後にも香りが続く、こだわりの一品。
ぼんちり（塩ダレ・味噌ダレ）：コラーゲンたっぷりでぷりっぷり！こんがりと焼いたらカリッとジューシー、ジュワッと広がる旨みに幸せ度マックス！
蜜おさつバター：ホクホクで甘みの強いさつまいもに、バターを絡ませて。甘じょっぱさの虜になる女性続出！仕上げに「牛角アイス」を乗せて“熱冷”スイーツにも。
カルビ専用ごはん：お店の“まかない”から生まれた牛角名物。その名の通り、カルビとベストマッチの牛角オリジナルごはん。
特別価格 390円 商品（税込429円）全3品
●ねぎ塩豚カルビ
通常価格580円（税込638円）
●チョレギサラダ（レギュラー）
通常価格680円（税込748円）
●石鍋ごまねぎ塩ラーメン（レギュラー）
通常価格680円（税込748円）
【PICKUP】創業期からの愛されメニュー
ねぎ塩豚カルビ：「ねぎミジン」は、みじん切りのねぎにごま油や塩コショウを合わせた万能トッピング。こんがり焼いた豚カルビとの相性も抜群です。
石鍋ごまねぎ塩ラーメン：この“ド定番”の味がいい！根強いファンの多い一品。やさしい味わいで箸休めにぴったりです。擦りたてのごまの香りとねぎの旨みもポイント。
特別価格 490円商品（税込539円）全3品
●熟成王様カルビ
通常価格750円（税込825円）
●牛角ハラミ
通常価格680円（税込748円）
●梅しそ冷麺(レギュラー)
通常価格800円（税込880円）
【PICKUP】牛角の看板メニュー
熟成王様カルビ：肉厚＆ジューシー、まさに“カルビ好きのためのカルビ“！30日間熟成させることでやわらかく、噛むほどに旨みがあふれる不動の人気者。
牛角ハラミ：創業期からの看板メニュー。程よい脂でやわらかく、赤身の旨みがしっかりと感じられます。
梅しそ冷麺(レギュラー)：しその爽やかな香りと梅の酸味でさっぱりと、焼肉を最後まで楽しめる牛角オリジナルの一品。
「年に一度の肉の日祭り」専用ページ :
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202601_nikunohi/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202601nikunohi
「肉の日福袋」のご紹介
2月9日の「肉の日」を記念して、6,000円分相当の割引券を含む『肉の日福袋』を2026年1月29日（木）より店舗限定で販売いたします。割引券に加え、オリジナル『トートバッグ』と『牛角トング』をセットにした、牛角ならではの“実用性とお得感”を兼ね備えた内容です。
肉の日福袋 概要
商品名 ：肉の日福袋
販売期間：2026年1月29日（木）～ ※なくなり次第終了
内容：１.割引券6,000円相当（1,000円×6枚）
２.キャンバストートバッグ
３.牛角トング
販売価格：5,000円（税込5,500円）
購入方法：牛角・牛角食べ放題専門店の一部店舗にて販売
※販売店舗は専用ページでご確認ください
「肉の日福袋」の詳細はこちら :
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/2026_nikunohifukubukuro/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202601nikunohiCP
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開