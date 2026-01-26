卒園・入学シーズン、毎年繰り返される「何を着れば良いか分からない」問題に応え続けた一着

株式会社ワンピース

卒園・入学式のたびに多くの保護者が悩む「何を着ればいいかわからない」という服装の問題。アパレルブランドEhre Style（エーレスタイル）を運営する株式会社ワンピース（本社：兵庫県、代表取締役：春木晃子）は、この毎年繰り返される悩みに向き合ってきたスーツに、今年はスカートスタイルを追加し、卒園・入学シーズンに向けて改めて提案いたします。本商品は、フォーマルすぎず、一般的なビジネススーツほど堅くならないデザインが特長で、「周りから浮かない」「安心して着用できる」といった理由から、主にママ世代のお客様を中心に毎年卒園・入学シーズンに選ばれ、総販売数2万4000着を超え選ばれています。

■ 毎年繰り返される「服装の正解が分からない」という不安

卒園・入学という、全国共通かつ毎年繰り返される行事である一方、式典時の服装マナーには明確な基準がありません。

最近の調査（株式会社プラステによる「卒入式シーズン直前！最新セレモニー服事情を調査」による）では、セレモニー用の装いに対して約9割が「どこまでカジュアルで良いか分からない」と回答し、約8割が「失敗したくない」と回答しており、セレモニーシーンにおける服装の正解不在が数値としても表れています。

加えて、セレモニー服の“着回しやすさ”を重視する声も高まっており、また日常でも使える服を求めているという結果も出ています。

このように、式典という特別な場面特有の悩みが、毎年のように多くの家庭で生まれているのです。

今年卒園・入学を迎える方はもちろん、身近に該当する家族や友人がいる方にとっても、服装選びの参考として共有されるケースも見られます。

また、「浮いてしまうのでは」「後悔したくない」という心理的ハードルが以前より高まっていることが、生活者の不安感を後押ししています。

■ 発売から5年、「フォーマルでもビジネスでもない」服が、生活者に選ばれる理由

本スーツは発売から5年を迎えます。

流行を追うのではなく、行事の場にふさわしい装いとしての使いやすさを重視し、フォーマル一辺倒でもビジネス向けでもない場をまたげる服である「今どきスーツ」は、毎年卒園・入学シーズンに購入される定番商品となっています。

購入者の多くは実際に式典を控えたママ世代です。

購入者からは

「周りから浮かず、安心して着られた」

「子どもに集中できた」

「式典だけでなく、その後も着用できて便利」

といった声が寄せられています。

■ 卒園・入学シーズンに向けて、改めて提案。“悩みを解決する服”

卒園・入学という行事は毎年繰り返され、同じように服装に悩む方も毎年生まれます。

女性がもつ不変の悩みである「おしゃれに見えたい」「綺麗に見られたい」といった希望が叶うことは前提に、毎年繰り返される「正解がわからない」という不安に対して、ひとつの選択肢を示し、それが生活者の心理的負担を軽くし、家族全体の行事体験をより豊かにします。

着用者の多くは、式典だけでなくその後の日常でも着回し、その実用性を実感しています。こうした“着る人の暮らし”に寄り添う「今どきスーツ」を今春も提案してまいります。

■ 商品概要

商品名：今どきスーツ （パンツスタイル品番：s05713ko、スカートスタイル品番：set6263）

販売価格：19,990円（税込）

特長： 卒園・入学式などの行事から日常まで対応できるデザイン（体型カバー、華やかだけど悪目立ちしない）

商品ページ（パンツスタイル）： https://onepeace-online.jp/products/s05713ko(https://onepeace-online.jp/products/s05713ko?variant=50671815328062)

商品ページ（スカートスタイル）：https://onepeace-online.jp/products/set6263

【株式会社ワンピースについて】

株式会社ワンピースは、5つのレディースブランドとコーディネートサロン、体験型花屋を展開。

“おしゃれを通して幸せをつくり・めぐらせ・ひろげる”をミッションに、オンラインとリアルの両軸でブランド体験を創造しています。

また「服の交換会」などSDGs活動にも積極的に取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社ワンピース

所在地：〒675-0127 兵庫県加古川市別府町石町77

代表 ：春木 晃子

設立 ：2005年3月15日

事業内容： レディースアパレルECブランドの企画・運営

コーポレートサイト ：https://www.onepeace-net.com/

公式オンラインショップ：https://onepeace-online.jp/

公式note ：https://note.com/onepeace