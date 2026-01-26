『穏やか貴族の休暇のすすめ。』『水属性の魔法使い』などTVアニメ化作品ほかAudioBookの最新巻が配信開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年1月26日より、AudioBookの最新巻の配信を開始いたしましたので一部タイトルをご紹介いたします！

1/26配信！AudioBook情報

(C) 2021 Misaki ℗ TO Books.『穏やか貴族の休暇のすすめ。11』(https://www.audible.co.jp/pd/%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%80%8211-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0G12S1CJP?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=SATFKPA2HQWFEBJ7RSDW&plink=Nf3GZKgzotWVHsj8&pageLoadId=hE0r3Eyxba6evuCw&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E7_c5_lProduct_1_11)

著者：岬

ナレーター：斉藤 壮馬

シリーズ累計220万部(紙＋電子）突破！

《TVアニメ絶賛放送中！》

2026年1月7日からテレ東・ＢＳテレ東・AT-XほかにてTVアニメ放送開始！

テレ東 １月7日から毎週水曜 深夜24時00分～

ＢＳテレ東 １月8日から毎週木曜 深夜24時30分～

AT-X 1月8日から毎週木曜 21時30分～

（リピート放送：毎週月曜 9時30分～／毎週水曜 15時30分～）

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。

▼TVアニメ公式HP

https://odayakakizoku-pr.com/

▼原作特設サイト

https://www.tobooks.jp/odayaka

＜AudioBook12巻、13巻についても予約受付中！＞

- 『穏やか貴族の休暇のすすめ。12』(https://www.audible.co.jp/pd/%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%80%8212-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0G132FN7M?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=RW9HYMC12V6CYBGZG0CA&plink=xvCGp8OhRZFaF606&pageLoadId=ZmmST5yrnyw94YwQ&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E7_c5_lProduct_1_12)配信日：2026年2月25日- 『穏やか貴族の休暇のすすめ。13』(https://www.audible.co.jp/pd/%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%80%8213-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0G12TDVW3?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=RW9HYMC12V6CYBGZG0CA&plink=xvCGp8OhRZFaF606&pageLoadId=ZmmST5yrnyw94YwQ&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E7_c5_lProduct_1_13)配信日：2026年3月25日(C) 2023 Tadashi Kubou ℗ TO Books.『水属性の魔法使い 第一部 中央諸国編6』(https://www.audible.co.jp/pd/6%E5%B7%BB-%E6%B0%B4%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%80%80%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E8%AB%B8%E5%9B%BD%E7%B7%A86-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0FTSL881D?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=BBFY0QXNKHEM45PW4FP9&plink=K5eXTBAeMhJP7Kyo&pageLoadId=DcvUOepT6tVSWyDm&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E6_c5_lProduct_1_6)

著者：久宝 忠

ナレーター：佐原 芽依, 平川 嵐, 大友 俊, 山本 彬, 七原 帝子, 成塚 衣和美, 中村 精道

シリーズ累計110万部突破！（電子書籍含む）

《各配信サイトにてTVアニメ絶賛配信中!!》

▼TVアニメ公式HP

https://mizuzokusei-anime.com/

▼原作特設サイト

https://www.tobooks.jp/mizuzokusei/

＜AudioBook7巻についても予約受付中！＞

- 『水属性の魔法使い 第一部 中央諸国編7』(https://www.audible.co.jp/pd/B0GF839WZ5)配信日：2026年5月25日(C) 2022 Harunohi Biyori ℗ TO Books.『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル3』(https://www.audible.co.jp/pd/3%E5%B7%BB-%E4%B9%99%E5%A5%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%BC%B7%E3%82%B5%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%AB3-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0FPFTBFXM?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=2FJM8ATSK9R32456ZK4J&plink=07guDWXmoPTyebbb&pageLoadId=t4dA99BGXd7XKFRl&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E4_c5_lProduct_1_3)

著者：春の日 びより

ナレーター：玉城 仁菜

シリーズ累計７０万部突破!!（電子書籍含む）

《アニメ化企画進行中！》

▼原作特設サイト

https://www.tobooks.jp/otosaba/

＜AudioBook4巻についても予約受付中！＞

- 『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル4』(https://www.audible.co.jp/pd/B0GF7VS599)配信日：2026年5月25日(C) 2025 Kotoko ℗ TO Books.『バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?8』(https://www.audible.co.jp/pd/8%E5%B7%BB-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E7%9B%AE%E5%89%8D%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AB%E8%BB%A2%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E7%A7%81%E3%80%81%E4%BB%8A%E4%B8%96%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%81%8B%E6%84%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AA%E5%85%84%E3%81%8C%E9%9B%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93-8-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0G12YQ11Q?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=ZDJS290D2WYHHND4GC59&plink=h5lirL77BmYNmiQ8&pageLoadId=QMSOk9aYgku5pMxA&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E3_c5_lProduct_1_8)

著者：琴子

ナレーター：杉山 里穂, 峯田 大夢, 大野 智敬, 高塚 智人, 岩中 睦樹, 森田 涼花, 小川 一樹, 中村 桜, 春川 芽生, 坂 征哉

シリーズ累計１３０万部突破！（電子書籍を含む）

▼原作特設サイト

https://www.tobooks.jp/badend/

■そのほかAudioBook情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/audiobooks/index.html

