オプション２０２６年３月号発売！特集は「超速報!!　東京オートサロン２０２６」

株式会社 三栄

オプション２０２６年３月号

特集：『超速報!! 東京オートサロン２０２６』

特別付録小冊子：『スーパーチューンドコレクション』

発売日：２０２６年１月２６日発売

本誌カラー１２８ページ

特別定価１５００円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0022212603/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0022212603/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、２０２６年１月２６日より『ＯＰＴＩＯＮ（オプション） ２０２６年３月号』を発売いたします。

なんと、来場者数は３日間の会期で２７万人オーバー!! ３８９社が出展し、展示車両数は８５９台という、チューニングカー最大の祭典という触れ込みに相応しい迫力で、大いに盛り上がった東京オートサロン２０２６。会場に来られた人も来られなかった人も、ＯＰＴではイベントの裏側まで紹介するので要チェック！ スポーツカー系の主力マシン２７０台オーバーを収録した付録小冊子付きで、最強チューンドと３日間の興奮を振り返っていこう!!

特別付録『スーパーチューンドコレクション』では、東京オートサロン２０２６に出展された、２７０台を超えるスポーツカー系チューンドを掲載。幕張メッセに来られなかった人も、これを読めば最新のチューニングトレンドが感じ取れるはずだ。

幕張メッセで撮影したチューニングカーだけではなく、事前情報を得ていたスーパーチューンドについては特別撮影を敢行！ 今年は『Ｓｕｐｅｒ Ｔｕｎｅｄ Ｆｉｌｅ』として、４台のマシンを紹介。会場でも見ることのできなかったポイントまでの詳細スペックをチェックしてくれ。

会場取材した多くの車両の中でも、ＯＰＴ的にド直球のスポーツカーを巻頭でピックアップ。ＲＥ雨宮、トップシークレット、ガレージアクティブといった超人気ショップを始め、トラストやブリッツ、Ｔ＆Ｅが製作した最新チューンドまで、その魅力をみっちり紹介している。

最新モデルのチューニングカーだけではなく、飛ぶ鳥を落とす勢いの旧車チューンド、そして盛り上がりを見せるネオクラシックカーのチューニングカーも盛りだくさん。マシンの世代を問わず、チューニングカーの面白さを堪能すべし。

チューニング＆カスタムカーのみならず、新作パーツが数多く発表されるのも東京オートサロン。最新のチューニングトレンドを押さえるためにも必見のチューニングパーツに最新スポーツホイールの情報が盛りだくさんだ。

奇想天外かつ大胆なカスタムで来場者を楽しませてくれた、若者ならではの自由な発想とパワフルさが魅力の学生マシンもピックアップ。その作り込みに、アッと驚かされること間違いなし！

『スーパードラッグフェスティバル』、『ＲＨ９サーキットチャレンジｉｎ鈴鹿』といった、チューニングカーの実力を検証する競技イベントや、スバルとプロドライブが手掛けたグループＡマシンとＷＲカーが大集結した『スバル・ラリー・レジェンド』など、注目のイベントの模様もガッツリ掲載。

◆CONTENTS

特集：超速報!! 東京オートサロン２０２６

ＳＵＰＥＲ ＴＵＮＥＤ ＦＩＬＥ

32 HKS Ｒａｃｉｎｇ Ｐｅｒｆｏｒｍｅｒ ＣＩＶＩＣ ＴＹＰＥ Ｒ

46 CREWCH ＣＲＡＺＹ ＺＧ ＲＺ３４

60 KAZAMA INDUSTRIES ＬＢＸ ＭＯＲＩＺＯ ＲＲ/Ｄｒｉｆｔ

76 Kuhl Japan ＯＵＴＲＯＡＤ ＧＲ８６ ＬＩＦＴ ＵＰ

14 ＴＵＮＩＮＧ ＣＡＲ編

36/87 ギョーカイ関係者「今年の豊富」

37 ＨＩＳＴＲＩＣＳ ＆ ＮＥＯ ＣＬＡＳＳＩＣＳ編

50 最新チューニングパーツ図録

64 佐野弘宗『ターニングポイント～自動車業界の現在～』

66 Ｈｉ-Ｖｉｓｕａｌ Ｍａｃｈｉｎｅ

80 斬新奇抜 学生マシン!!

86 ＯＰＴＩＯＮ ＢＯＯＴＨ

88 田中達也『ドイツ車的クルマ生活 輸入車という選択肢』

90 ＴＨＥ ＮＥＷＥＳＴ ＷＨＥＥＬ

96 ＯＰＴ編集スタッフのオレが選ぶこの１台

99 来場者数の変遷と傾向

100 ＴＡＳキャンギャル決定戦

102 俺達の駐車場オートサロン

104 東京国際カスタムカーコンテスト受賞車両

Ｓｐｅｃｉａｌ ＆ Ｒｅｇｕｌａｒ

106 ＳＵＰＥＲ ＤＲＡＧ ＦＥＳＴＩＶＡＬ

111 ＲＨ９サーキットチャレンジ ｉｎ鈴鹿

118 ＥＸＨＡＵＳＴ ＳＰＥＣＩＡＬＩＳＴ 柿本改

120 ＳＵＢＡＲＵ ＲＡＬＬＹ ＬＥＧＥＮＤ ｉｎ ＪＡＰＡＮ

124 ６６０ＧＴ ＷＯＲＬＤ

