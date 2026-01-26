【お手軽バレンタイン】 チロルが本格派チョコスイーツを再現！「チロルチョコ〈ザッハトルテ〉」新発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は

「チロルチョコ〈ザッハトルテ〉」を2月2日（月）より全国で発売します。

バレンタインシーズンにピッタリな本格派スイーツがチロルチョコで登場！

バレンタインシーズンにチロルチョコで手軽に本格派チョコスイーツを楽しんでもらいたいという想いから開発した商品です。チョコレートの中にはアプリコットソースや食べ応えのある食感のザッハトルテ風味あんをいれて再現しています。自分へのご褒美やプチギフトとしてもおすすめの一品です♪

ザッハトルテとは？

ザッハトルテはオーストリア・ウィーン発祥の伝統的なチョコレートケーキです。チョコレートのスポンジケーキにアプリコットジャムを塗り、全体をチョコレートでコーティングしているのが特徴です。世界中で親しまれているウィーンの銘菓です。

ザッハトルテの深い味わいと食べ応えのある食感を再現♪

ザッハトルテの特長でもあるずっしりとした食感を再現するために、あんには高粘度タイプのソースを使用し食べ応えのある食感に仕上げました。外側のパリッとしたチョコレートとあんの食感とのコントラストを楽しむことができます。チョコレートとあんにはブランデーフレーバーを入れて、深みのある味わいに仕立てました。程よい酸味のあるアプリコットソースがチョコレートの甘さを引き立てるプレミアムな一粒です。※アルコール不使用

伝統と高級感を感じるクラシカルなパッケージ♫

ザッハトルテの発祥とされるオーストリア・ウィーンにあるホテルのカフェテーブルをイメージした大理石と、内装をイメージした赤をデザインに盛り込みました。高級感のある金文字入りでプチギフトにもピッタリなデザインです。

■こだわりを追求した人気シリーズ チロルチョコ“プレミアム”

チロルチョコ“プレミアム”シリーズは、味、品質ともにこだわりを追求した商品シリーズです。高級感のあるスイーツからジューシーな果物まで様々なフレーバーを発売してきました。パッケージにはゴールドをとりいれて特別感のあるデザインを採用しています。

※季節限定商品のため生産終了している商品も含まれます。

■発売日

2026年2月2日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：2月2日（月）より販売予定

https://shop.tirol-choco.com/

■価格

1個 46円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

公式HP ：https://www.tirol-choco.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

公式X ： https://x.com/TIROL_jp

LINE公式 ：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true

公式TiKTok ：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official