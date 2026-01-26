『AIアナリスト』、生成AIでWebサイト改善を加速-サイト改善提案の解説機能で課題の優先順位付けを支援

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』において生成AIを活用した、サイト改善提案の解説機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

■『AIアナリスト』、生成AIを用いたサイト改善提案の解説機能を提供開始

本機能は、『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』が提供する「サイト提案」機能の提案内容をもとに、ページの現状や課題点、優先的に改修すべきポイントを生成AIが解説する機能です。

2025年7月にリリースした「サイトレポート解説機能」に続き、機械学習を備えた生成AIを利用した2つ目の機能です。

参考：『AIアナリスト』が生成AIを活用した新機能をリリース！サイトレポートデータの現状把握と改善提案をAIが解説(https://wacul.co.jp/pressrelease/posts/ai-generated-report-explanation)

■生成AIによる「サイト改善提案の解説機能」について

生成AIによる「サイト改善提案の解説機能」は、『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』の「サイト提案」機能で算出されるページごとの評価データを生成AIが解釈し、ページの現状を文章で解説する機能です。

本機能では、各ページの評価結果をもとに、解説を以下の3つのセクションに分けて出力します。

- 現状の課題点- 優先的に改修すべき点- 全体のまとめ

評価結果を数値として確認するだけでなく、その内容や背景を文章で把握できるため、ページ単位での課題理解や、改修の優先順位付けを行いやすくなります。

また、複数の課題が存在する場合でも、生成AIが評価データをもとに改修の優先度が高いポイントをピックアップして提示するため、サイト改修の方針検討を効率的に進めることが可能です。

なお、本機能において生成AIが利用するデータは、各ページカテゴリ名とその評価内容のみであり、ページ名やURLなど、特定のWebサイトを識別できる情報は解説の作成には使用していません。

解説イメージ

■Webサイト改善のPDCA運用を支援

『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』の「サイト提案」機能によって、Webサイト内の主要ページの現状を確認し、生成AIによる解説をもとに課題点や改修の優先度を整理することで、改善の方針を検討することが可能です。

課題点の改修後は、「サイト提案の再作成リクエスト」機能を利用することで、ページの評価を更新することができます。これにより、改修による変化を確認しながら、新たな課題を発見し、継続的な改善につなげることができます。

このように、現状把握・課題に基づく改修・評価の更新による振り返り、といったサイクルを回しやすくすることで、Webサイト改善を継続的に進めるための運用を支援します。

■利用可能なプランについて

再提案リクエストボタン

生成AIによる「サイト改善提案の解説機能」は、『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』の「レポートプラン」にてご利用いただけます。

レポートプランは、Webサイトに関する各種データのレポーティングに特化したプランで、サイトレポートやサイト改善提案などの機能を通じて、Webサイトの現状把握や改善検討を支援します。

なお、レポートプランは、お申し込みから30日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は本機能を含む各種レポート機能をお試しいただくことが可能です。

■今後の展開

生成AIを活用した機能については、今回提供を開始したサイトレポートおよびサイト改善提案の解説機能にとどまらず、他のメニューへの展開を検討していく予定です。

また、現在はレポートプランのみで提供している生成AI活用機能についても、コンサル支援プランや無料プランへの適用を視野に入れた検討を進めていきます。

引き続き当社では、生成AIの活用に関する研究開発を進めるとともに、Webサイト改善の現場で活用しやすい機能の提供を目指してまいります。

■「サイト提案」機能とは

Webサイト内の主要ページについて、当社がこれまでの分析・コンサルティング実績から導き出した「デジタルマーケティングの勝ちパターン」に基づき、ページ構成や導線の観点から評価を行う、『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』の機能です。



トップページ、ランディングページ（LP）、フォームなど、Webサイトにおいて特に重要なページを対象とし、各ページについて、「どの構成要素が、どのように配置されるべきか」「最低限達成しておくべきポイントが満たされているか」といった観点から評価を行います。



例えば、

- LPのファーストビューが、ファーストビュー内で完結しているように見える構成になっているか- フォーム内から他のページへ離脱できる導線が設置されていないか

など、成果に影響を与えやすいポイントをチェックします。

評価結果は、ページごとの評価とサイト全体の評価として点数化されるため、現在のWebサイトが「勝ちパターンをどの程度満たしているか」を把握しやすくなります。

これにより、サイト全体の現状把握から、改善の方向性検討までを効率的に行うことができます。

■WACULについて

サイト提案全体イメージ

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

Webサイト ：https://wacul.co.jp/

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/

・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/seo/lp/seo-consulting/

・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/ad/

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と40,000サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

企業の方はこちら：

https://wacul.co.jp/lp/marketer-agent-for-enterprises/

マーケターはこちら：

https://wacul.co.jp/lp/marketer-agent/