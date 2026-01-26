働く人が本質にふれる機会を「IDPパワーランチ」～プレッシャーとの向き合い方～が開催

アイデンティティー・パートナーズ株式会社





アイデンティティー・パートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：中野広介）は、ビジネスパーソンに向けて“本質に触れる喜び”を提供するオンライントークショウシリーズ「IDPパワーランチ」を開催いたします。



本サミットは、日本企業を盛り上げるために、各分野の専門家から“実務直結の生きた知見”を気軽に吸収できる場として立ち上げました。

今後は定期開催を予定しており、毎回異なるテーマで、ビジネスや各界の最前線で活躍するゲストをお招きしながら、日本企業の成長を“ぶちあげる”きっかけを提供してまいります。



第2回目 開催概要

第2回目となる今回は、日本レスリング界のエースとして活躍中の清岡 幸大郎（きよおか・こうたろう）氏をおまねきし「IDPパワーランチ～プレッシャーへの向きあい方～」についてお話しいただきます。



企業で働きながら活躍する、結果を出す考え方は、忙しいビジネスマン必聴です。



・開催日：2026年2月25日（水）12:00-12:50

・形式：オンライン（配信プラットフォーム：YouTube ）

・参加費：無料（事前登録制）





・ゲスト

清岡 幸大郎（きよおか こうたろう）

カクシングループ 所属 ／ レスリング フリースタイル65kg級

2001年4月12日生まれ、高知県出身。 幼少期より高知クラブにてレスリングを始め、

中学・高校・大学とすべてのカテゴリーで全国制覇を達成。

2024年3月カクシングループに入社。

2025年の全日本選手権（天皇杯）では優勝と共に最優秀選手賞（天皇杯）を受賞する

など、名実ともに日本レスリング界のエースとして活躍中。

【主な戦績】

2023年：ダン・コロフ-ニコラ・ペトロフ国際大会 優勝

2023年：全日本選手権 優勝

2024年：パリ五輪 アジア予選 優勝

2024年：パリオリンピック 優勝（金メダル）

2025年：世界選手権 準優勝

2025年：天皇杯全日本選手権 優勝（天皇杯受賞）







・対談者

加井 夕子（かい ゆうこ）

アイデンティティー・パートナーズ株式会社 取締役。総研研究員。

CTIジャパン 基礎コース修了

PLAYFOOL認定ファシリテーター

・司会

佐藤 悠平（さとう ゆうへい）

専門商社に就職後、国会議員公設秘書として4年活躍。

在籍中に、大臣政務官のサポートも経験する。

現在は株式会社lazy style代表取締役として、「人生の相関図を誰よりも面白くする。」

をモットーに、政治・スポーツ・自治体に関わる活動を行っている。



・申込URL：https://idp-powerlunch2602.peatix.com(https://idp-powerlunch2602.peatix.com)





今後の開催について

IDPパワーランチは、今後も月1回のペースで継続開催を予定しています。

ビジネスパーソンが本質に触れることで学びと挑戦を応援してまいります。





以上







【アイデンティティー・パートナーズ株式会社 概要】

商号：アイデンティティー・パートナーズ株式会社（IDENTITY PARTNERS CO., LTD,）

所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目20番13号ディアテックビル2F

設立：2023年3月

代表者：中野 広介

事業内容：人材育成事業（組織開発、人材開発支援サービス）・ビジネススクール運営事業

URL：https://www.idp-inc.co.jp/





【本プレスリリースのお問い合わせ先】

経営企画部（佐藤）

pr@idp-inc.co.jp



