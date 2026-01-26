2003年、東山義久を筆頭に結成されたエンターテインメントアートユニット DIAMOND☆DOGS が2024年20周年を機に DIAMOND☆DOGS 第3章と題して全国オーディションを開催、若手の新チーム DIAMOND☆DOGS Team Novel が誕生しました。

2025年1月、新宿ReNYでデビューを果たし、3月には博品館劇場にてオリジナル作品「connect」Homer( DIAMOND☆DOGS )が演出を担当し11名で上演。

デビュー以来、グループのステージはもちろん、メンバー個々が他の舞台に単独で出演するなど着実に実力をつけてきました。





DIAMOND☆DOGS Team Novel





今回、デビュー後初となる遂に待望のワンマンLIVEの開催が決定しました。

タイトルは「Brand New Day」

「新しい一日のスタート」というまさに彼らにとってふさわしいタイトルとなっています。





会場は都内屈指のLIVEハウス 六本木unravel tokyo。

今回、彼らをプロデュースするのは DIAMOND☆DOGS のメンバーであり役者、アーティストそして所属事務所の代表も務める和田泰右。彼がnovelデビューから一貫してプロデュースを担ってきました。

東京のど真ん中でフレッシュな彼らが歌い踊り狂う瞬間をぜひご体感ください。

また、同日同会場にて、1部は和田泰右のワンマンLIVEも開催。

同じ日に同じグループの全くカラーの異なるLIVEは必見です。









【開催概要】

・DIAMOND☆DOGS Team Novel

1st One-Man LIVE 2026「Brand New Day」

2026年4月26日(日) @unravel tokyo

開場18:00／開演18:30

チケット 5,000円＋1drink





公演詳細： https://music-g-h.com/stage/brand-new-day/





・TAISUKE WADA Solo Project 2026 Premium Live Tour 「Private Journey」

2026年4月26日(日) @unravel tokyo

開場12:00／開演12:30

チケット 8,000円＋1drink





公演詳細： https://music-g-h.com/stage/private-journey/





【DIAMOND☆DOGS Team Novel】

●矢崎諒(Ryo Yazaki)

1997年8月21日生まれ/176cm 出身地：熊本県 イトーカンパニー所属

2020年11月 「17LIVE MUSIC AUDITION SEASON2 」グランプリ受賞。

2018年 LDH 事務所内新ユニット「PSYCHIC FEVER」AUDITION 最終合宿審査参加。

長身で華のあるスタイルで幅広いジャンルをカバーするパワフルな歌声が魅力のヴォーカリスト。2024年のオーディションを経てDIAMOND☆DOGS Team Novelに加入。Team NovelではリーダーとしてNovelメンバーを牽引している。殺陣やアクションも得意とし、演技、歌、ダンスと全てにバランスの取れた才を発揮するマルチプレイヤー。





●井川拓哉(Takuya Igawa)

1996年11月29日生まれ/175cm 大阪府出身

2018 年7人組ダンス＆ポーカルグループのメインポーカル＆センターとしてインディーズデピュー、2019年メジャーデビュー、同年東京にてワンマンライブを開催し、約500人を動員。アメリカでのピルボードチャート11位ランクイン。USEN HIT SONG ランキング1位受賞。その後ソロ活動期間を経て、2024年DIAMOND☆DOGS Team Novelにヴォーカリストとして加入。伸びやかな歌声と表現力豊かでチャーミングな表情が魅力のヴォーカリストである。





●角野楓真(Fuma Kadono)

2000年2月24日生まれ/173cm 東京都出身

2024年のオーディションを経てDIAMOND☆DOGS Team Novelに加入。Team Novelでは振付も担当している。10 歳よりダンスを始め、得意分野はヒップホップ、ロックダンス。指先まで美しい、リズミカルでありながら繊細でしなやかさも併せ持つダンススタイルを個性としている。





●三瓶賢人(Kento Sanpei)

2005年1月3日生まれ/172cm 東京都出身

2020年HIPHOP、LOCK、GIRLSダンスを始める。

2023年尚美ミュージックカレッジ専門学校ダンス学科に入学。JAZZ、HIPHOP、HOUSE、LOCK、JAZZHIPHOP、TAP、THEATER、CONTEMPORARY、BALLETなどダンス全般を学び、在学中の全公演・イベントに出演。2024年DIAMOND☆DOGS Team Novelにダンサーとして加入。

コンテンポラリーからジャズ、バレエ、ヒップホップまでオールマイティなダンサーである。得意分野はジャズ、ヒップホップ。溌剌とした華のある表情とデカダンな空気感を自在に操るダンススタイルが魅力。





●高橋永遠(Towa Takahashi)

2004年7月15日生まれ/168cm 埼玉県出身

Hiphopダンス歴10年。

2025年現在 東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校在学中。

2023年東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校「鷹祭」に学生出演。

2024年DIAMOND☆DOGS Team Novelにダンサーとして加入。

8歳からダンスを始め、得意分野はヒップホップとR&B。高い身体能力とリズム感、なにより見る者に高揚感を感じさせる圧巻のダンススタイルが魅力である。









【プロデューサー 和田泰右(Taisuke Wada)】

1986年10月17日生まれ／174cm 東京都出身

14歳よりストリートダンスを始めて数々のコンテストで受賞。ミュージカル出演で人気を得て2010年エンターテインメントアートユニット“DIAMOND☆DOGS”に加入。以降、舞台やミュージカルを中心に出演を重ねる。2019年にはソロの音楽活動として「TAISUKE WADA Solo Project」を始動し以降毎年ワンマンライブを行うなど、音楽活動も精力的に行っている。明るい雰囲気と軽快な躍動感を特徴としたダンスを武器に、ミュージカルやストレートプレイ等多数。

代表作：「テニスの王子様」仁王雅治役

「ヒプノシスマイク」駒形正宗役

「シンデレラストーリー」チュウ太郎役









【株式会社ミュージックギャラリー・ヒロ】

公式サイト： https://music-g-h.com/