株式会社ポルコロッソ(所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役：池田 達昭)は、革製品ブランド「PORCO ROSSO(ポルコロッソ)」より、初詣や神社で授かった大切なお守りを、丁寧に保管しながら、おしゃれに持ち歩ける本革製「お守りケース」を、受験シーズンに向けて提案しています。本商品は、受験生本人はもちろん、その家族や応援する方からの"想いを託すギフト"として、公式オンラインショップを中心に販売しています。





公式オンラインショップ： https://www.porco-rosso.co.jp/





合格祈願を形に









■お守りを"大切にしたい"という声に応える新提案

初詣や受験シーズンになると、多くの方がお守りを授かりますが、「バッグの中で傷ついてしまう」「どう保管するのが正解かわからない」といった声も少なくありません。受験シーズン本番や新生活に向け、お守りを大切に持ち歩きたいというニーズが高まっています。





本商品は、単なる収納ケースではなく、"想いを大切にするための器"として企画されました。努力する本人の気持ち、見守る家族の願い、そのすべてを丁寧に包み込み、日常の中で自然に持ち歩ける存在でありたいという想いが込められています。受験生本人が使うのはもちろん、「頑張ってほしい」「想っているよ」という気持ちを託すギフトとして、長く寄り添える革製品を届けたいと考えています。





想いを包む本革









■職人の手仕事が生む、実用性とデザイン性を兼ね備えた本革ケース

本商品は、お守り型のコロンとしたシルエットが特徴的なシームレスタイプのケースです。ポルコロッソが大切にする「20年後、息子に譲るモノ」というコンセプトのもと、国内最大級のタンナー「栃木レザー社」による160もの工程を経たフルベジタブルタンニン鞣しの革を使用し、熟練職人が一点一点手作りで仕上げています。





手のひらサイズ









【商品の主な特長】

・お守り2つまで収納可能な2部屋構造

・ボールチェーン付きでバッグや車に装着可能(取り外しも可能)

・シンプルなデザインで性別・年齢を問わず持ち歩ける

・シームレス(縫い目なし)の丸みのあるフォルムで、他ではなかなか見ない形状

・カラーはキャメル、チョコ、レッド、ブラックの4色展開

・オプションで名入れ(アルファベット大文字3文字まで)が可能





また、お守りケースとしてだけでなく、自宅のスマートキー収納やAirTag(エアタグ)入れとしても活用できる汎用性の高さも魅力です。使い込むほどに革の風合いが増し、受験が終わった後も思い出の品として長く愛用できる点が、使い捨てではない本革製品ならではの価値となっています。





名入れ対応可









■受験生を応援する"想いを託す"新しいギフトの形

本商品は、受験生本人が使うだけでなく、家族や友人からの合格祈願ギフトとしても選ばれています。実際に、お客様からは「還暦祝いとして3姉妹にお揃いで贈ったところ、すぐにケースに入れて喜んでくれた」「恋人に記念日のプレゼントとして渡し、お守りが2つも入ることを喜んでもらえた」といった声が寄せられています。





お守りと一緒にケースを贈ることで、「あなたの努力を見守っている」というメッセージを形にすることができます。既製品ではなく、気持ちのこもったギフトを探している方にとって、実用性と縁起、ストーリー性を兼ね備えた本商品は、他にない選択肢となっています。









【商品概要】

商品名 ： お守りケース[sokunou]

価格 ： 4,180円(税込) ※名入れオプション+550円(税込)

カラー ： キャメル、チョコ、レッド、ブラック

サイズ ： 横5.6cm×縦10.5cm×マチ2cm

重さ ： 約30g

素材 ： 栃木レザー(フルベジタブルタンニン鞣し)

販売場所： 株式会社ポルコロッソ 公式オンラインショップ

商品URL ： https://www.porco-rosso.co.jp/c/0000000184/gr440/pr-va-81





試験当日も一緒









この時期、ポルコロッソで人気の商品もご紹介させていただきます。









クラフトシリーズ ダブルホックキーケース

クラフトシリーズ ダブルホックキーケース

4,620円(税込)

(URL： https://www.porco-rosso.co.jp/c/gr374/gr560/gr380/prc-ky-91 )









ハトメ付き縦型パスケース





ハトメ付き縦型パスケース

3,960円(税込)

(URL： https://www.porco-rosso.co.jp/c/gr374/gr560/gr615/pr-ps-9 )









三角ペンケース





三角ペンケース

7,920円(税込)

(URL： https://www.porco-rosso.co.jp/c/gr374/gr560/gr616/pr-pn-3 )









レザーZIPキーケース









レザーZIPキーケース

8,580円(税込)

(URL： https://www.porco-rosso.co.jp/c/gr374/gr560/gr380/pr-ky-8 )





クラフトシリーズ お札が折れないミニ財布









クラフトシリーズ お札が折れないミニ財布

7,920円(税込)

(URL： https://www.porco-rosso.co.jp/c/0000000184/gr440/prc-wa-33 )





クラフトシリーズ ボディバッグ





クラフトシリーズ ボディバッグ

24,200円(税込)

(URL： https://www.porco-rosso.co.jp/c/0000000184/gr440/prc-sh-37 )





是非お立ち寄りください。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ポルコロッソ

所在地 ： 福岡県福岡市中央区薬院3-11-1

代表者 ： 代表取締役 池田達昭

事業内容 ： 革製品製造販売

企業サイト： https://www.porco-rosso.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/porco_rosso_ec/

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCN_U6V62RBsoyhzT5VV4z_g









【一般消費者向けお問い合わせ先情報】

企業名(サービス名)： 株式会社ポルコロッソ

電話番号 ： 092-791-2327

メールアドレス ： support@porco-rosso.co.jp

対応可能時間 ： 10：00~18：00