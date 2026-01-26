株式会社広島ホームテレビ（広島県広島市中区白島北町19-2）は、“価値観”を軸に広島の企業と学生が出会う就活イベント「価値観マッチング交流イベント」 を2026年2月24日（火）、広島市内で初めて開催します。―――――――――――――――――――――――――――――――・どんな会社が自分に合うのかわからない方・就活情報が多すぎて、何を信じればいいのか迷っている方・業界・企業研究が進んでいなくてもOK・自己分析が途中でもOK・就活を始めたばかりでも参加可能――――――――――――――――――――――――――――――――企業説明会の枠を超え、企業担当者と学生が本音で話せる少人数の交流会です。「自分がどんな想いで働きたいか」「何を大切にしたいか」 を起点に、今後の就職活動にも役立つ自分と企業の「価値観」を知ることを目的としています。ぜひお気軽にご参加ください。

■イベント概要

・イベント名：「価値観マッチング交流イベント」・日時：2026年2月24日（火）14:30～18:30 （受付開始14:00）・会場 ：mioby DoTS（広島市南区松原町2-37 広島駅 minamoa 西棟3F）・対象：2027年3月卒業予定の学生限定・参加：参加費無料・事前登録制・主催：株式会社広島ホームテレビ・参加企業：株式会社GAパートナーズ https://ga-p.co.jp/ ほか広島企業 ４社（随時更新）・備考：服装は自由です。当日はテレビカメラの取材が入る可能性があります。 原則参加は、2027年3月卒業予定の方とさせていただきます。 上記対象以外で参加を希望される方は、事務局にお問合せください。

■イベントの特徴

https://q.c-rings.net/?enq=rsmBzdE5j14%3d

① 価値観がわかるワークショップイベントオリジナルコンテンツ「価値・価値山カード」を使ったワークショップを実施し、自分が働くうえで大切にしたい価値観、企業が大切にしている考え方を“見える化”。自分の価値観にあった企業を知ることができます。②少人数だから話しやすい参加学生は約20名と少人数制。各グループに分かれ企業担当者とじっくり会話することもでき、その後のフリータイムでも交流することができます。③mioby DoTSでの軽食付きミシュランシェフ監修の美味しい軽食を食べながら、企業の担当者とざっくばらんにお話することができます。

■スケジュール

14:30～15:00 ワークショップ「価値・価値山カード」15:00～17:30 グループに分かれて企業説明・Q＆A（全５社）17:30～18:30 軽食付き交流会

■「mioby DoTS」とは

2025年3月、広島駅ビル「minamoa」3Ｆに地域共創施設としてオープン。地域の特産品や雑貨の販売、カフェ、レストランのほか、インキューベーション機能も有しています。中国地方・瀬戸内エリアの魅力をはぐくみ、世界に発信していきます。

■「未来会議＠Hiroshima」とは

https://mio.dots4bw.co.jp/

広島県には世界で活躍するような実力があっても、世間からあまり知られていない企業がたくさん存在します。『未来会議＠Hiroshima』は、そんな魅力的な企業を紹介しながら、都会志向、大手志向が強いと言われる若者たちに向けて、現在、県内で働いている先輩世代の視点から、「広島県で働く魅力」やメリットをリアルに伝えていきます。

【申込方法・事前申込制】

https://www.home-tv.co.jp/miraikaigi/YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=-d80KJGudXkhttps://q.c-rings.net/?enq=rsmBzdE5j14%3d

申込〆切：2月20日（金）

【お問い合わせ】

株式会社広島ホームテレビMail：business-t＠home-tv.co.jpホームページ：https://www.home-tv.co.jp/

