カメラ・レンズのランク制限ゼロへ。本当に使いやすいカメラサブスク『APEX PASS』登場

株式会社ビデオエイペックス

レンタル事業を展開する株式会社ビデオエイペックス（本社：東京都中央区、代表取締役：片山洋平）は、2026年1月26日（月）より、カメラとレンズに特化したサブスクリプションサービスをリニューアルし、どなたでもお申し込みいただける『APEX PASS（エイペックス・パス）』として提供を開始いたします。

URL： https://www.apex106.com/apex_pass/

■ 開発の背景

サブスクリプションの「不自由」を解消したい。

近年のカメラ系サブスクリプションサービスは、定額で機材を利用できる反面、「一度に1台しか借りられない」「ランク制限により高額機材が選べない」「利用していない月も料金が発生し続ける」といった課題がユーザーの悩みとなっていました。

エイペックスレンタルズは、こうした「サブスクの不自由」を解消すべく本サービスを開発しました。レンタル専門店としての強みを活かし「必要な時に、必要な機材を、最高の組み合わせで」利用できる、より実戦的なサブスクとして『APEX PASS』を提供いたします。

■ 『APEX PASS』4つの革新的ポイント

１．ランク縛りなし！ フラッグシップ機も同一条件

従来のカメラ系サブスクに見られた「高額な機材には上位プランが必要」というランク制度はございません。メーカー（マウント）ごとのパスであれば、エントリー機から最新のフルサイズミラーレス、高額な望遠レンズまでが割引対象となります。またサードパーティのレンズも対象なので選択肢の幅も広がります。

２．複数機材のレンタルもOK

1枚のPASSで、最大「ボディ1台、レンズ2本」まで同時にレンタルが可能です。撮影環境に合わせて「ボディ＋標準レンズ＋望遠レンズ」といったセットに対しても、そのすべてに割引が適用されます。（※ご利用には所定の与信審査がございます）

３．「借りっぱなし」よりお得な短期レンタル

本サービスは数日間のスポット利用を前提としており、必要な時だけ割引価格で借りて返すサイクルを推奨しています。長期間借りて占有していただくのではなく、必要な時だけ借りて返す。この回転率を高めることで「借りたい時に在庫がある」環境を提供し、ユーザーの「使いたい」に応えます。

４．解約不要の「買い切り型」スタイル

月額自動更新ではなく、期間型の買い切りクーポン形式を採用。解約忘れによる無駄な支出の心配がなく、初めての方でも安心してご利用いただけます。

■ サービス概要

名称： APEX PASS（エイペックスパス）

プラン料金（税込）： 3ヶ月プラン 4,480円 ／ 6ヶ月プラン 7,980円

対象：Canon PASS / SONY PASS / FUJIFILM PASS / Nikon PASS（各レンズマウントグループごと）

内容： 適用期間中、対象機材のレンタル基本料金が何度でも 20％ OFF

※1商品あたりの割引上限設定がございます。

URL： https://www.apex106.com/apex_pass/

■ リリース記念キャンペーン

サービスのリリースにあたり、2026年2月28日までにPASSをご購入いただいたお客様に、弊社の「Aポイント」をプレゼントいたします。次回レンタル時よりお使いいただけます。

・3ヶ月PASSご購入：700ポイント

・6ヶ月PASSご購入：1,200ポイント （ポイント付与は2026年3月中旬頃を予定）

■ 株式会社ビデオエイペックスについて

本社：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目７番９号

代表者：代表取締役 片山洋平

創業：昭和38年11月15日

事業内容：カメラ、レンズ、ビデオカメラ等の撮影機材およびスマホ、パソコン、タブレット等のデジタルデバイスのレンタルサービス。ビデオの企画・販売・撮影および編集業務。DVD・CDのコピー、ビデオダビング、デジタルデータ制作サービス。

URL：https://www.v-apex.co.jp/