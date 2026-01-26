Jitera、新機能リリースから4か月でAIによる自動生成ドキュメント数が累計10万件を突破

株式会社Jitera

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する、株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直、以下「Jitera」）は、2025年8月に提供を開始した「自動生成ドキュメント」機能によるドキュメント生成数が、リリースから4か月で累計10万件を突破したことをお知らせします。

本機能は、AIエージェントがソースコード全体の構造を解析し、プロジェクトの概要、各モジュールや機能の説明、セットアップ方法などを自動でドキュメント化するものです。 システムの概要把握、開発チーム内の情報共有や引き継ぎ、新メンバーのオンボーディングにおける質とスピードが飛躍的に向上することから、多くの開発現場で導入が進み、このたびの10万件達成に至りました。

累計ドキュメント自動生成数10万件達成の背景と要因

Jitera、新機能リリースから4か月でAIによる自動生成ドキュメント数が累計10万件を突破多様な技術スタック、プロジェクトへの対応力

レガシーなシステムや、独自の構成を持つプロジェクトにも対応できる柔軟性が評価され、幅広い開発現場での導入が進みました。複雑化したシステム構成であっても、AIが構造を解析し可読性の高いドキュメントを生成できる点が支持されています。

開発生産性・品質向上への貢献

ドキュメント整備の自動化により、エンジニアが本来の開発業務に集中できる環境を実現。ドキュメント駆動開発（Document-Driven Development）の体制構築が推進されています。

「自動生成ドキュメント」機能について

本機能は、当社独自のコード解析技術とAIを組み合わせることで、フロントエンドを含むプロジェクト全体を対象にした開発ドキュメントを自動生成するものです。

AIがソースコード全体の構造を自動的に把握し、詳細な仕様書やセットアップ手順を生成します。フロントエンド・バックエンドの両方に対応するほか、独自のフォーマットにも柔軟に適応します。これにより、開発メンバー間の情報共有や新メンバーのオンボーディングが効率化され、技術的負債の可視化にも貢献します。

今後の展望

「自動生成ドキュメント」機能により、短期間で累計10万件のドキュメント生成を達成できたことは、開発現場におけるドキュメント整備の課題解決に「Jitera」が貢献できている証だと考えています。 今後もより多様な開発現場のニーズに対応し、誰もがソフトウェア開発を加速できる環境づくりと、ドキュメント駆動開発のさらなる推進を目指してまいります。

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」サイトトップ

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、コンテキストを基盤とする次世代の開発・業務環境として業務プロセスを革新し、事業成長を促進するAIエージェントです。個人特有の暗黙知や組織のノウハウをコンテキストとして蓄積。現場で使えば使うほどAIエージェントが成長し、組織ごとのカスタマイズAIエージェントとして精度の高い応答およびドキュメント生成を行います。Jitera独自のAIプラットフォームが、システム開発全体の自動化と日々の業務の効率化を実現します。

特にシステム開発・改修において開発プロセス全体を横断的に効率化させ、既存システムのコードから高精度な設計書を自動生成するなどリバースエンジニアリングやモダナイゼーションで活用されています。

