有限会社クリエイティブハウスポケット(本社：東京都調布市、代表取締役：野口 式一)は、2026年1月23日(金)～3月5日(木)の期間、有隣堂テラスモール湘南店にて【AngryBabyz(アンベビ)】のポップアップショップ、『アンベビマーケット』を開催いたします。

会場では、アメリカンレトロ＆ポップなアイテムが勢ぞろい。

さらに、人気キャラクター、ミックとモンガスが会場に登場する日もあり、皆様にお楽しみいただける内容となっています。









◆SNSでフォロワー急増中のキャラクター「AngryBabyz(通称：アンベビ)」とは

怒ってるように見える？実は、一生懸命なだけ！

AngryBabyz(通称：アンベビ)は、不思議な島「わらわら島」に暮らす個性豊かな10匹の子どもたち。

止まらない好奇心と無邪気さで、“ワクワクする気持ち”を思い出させてくれる。

InstagramやYouTubeでイラストとアニメを中心に活動しています。

さあ、あなたもアンベビの世界をのぞいてみませんか？





AngryBabyz(アンベビ)





◆『アンベビマーケット』のグッズラインナップ

一部のラインナップをご紹介します。アンベビの世界観をぎゅっと詰め込んだガイドブックや絵本をはじめ、昨年12月の発売以来ご好評をいただいているマグカップやマグネットシートもラインナップ。そのほか、大人からお子様まで、毎日の生活が楽しくなるような、ポップで実用的なアイテムを多数取り揃えています。





グッズラインナップ





◆ノベルティ

税込1,000円以上お買い上げいただいた先着100名様には、ポスターカレンダーをプレゼント！

税込5,000円以上お買い上げいただいた皆様に、クリアファイルをプレゼント！





ノベルティ情報





◆ミックとモンガスのグリーティングイベント開催

アンベビの中でも人気のミックとモンガスが、会場に登場します。

一緒に写真が撮れる特別な機会を、ぜひお楽しみください。





グリーティング





開催日時：2026年1月31日(土)、2月28日(土)

13:00頃～／14:30頃～／16:00頃～

※時間はあくまで目安です









◆「AngryBabyz Market in 有隣堂テラスモール湘南店」概要

期間 ：2026年1月23日(金)～3月5日(木)

会場 ：有隣堂テラスモール湘南店

所在地 ：〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4階

アクセス：JR東海道線「辻堂駅」北口から連絡通路で直結

ショッピングセンター「テラスモール湘南」4階









◆「AngryBabyz」情報

公式HP ： https://www.ch-pocket.co.jp/angrybabyz/

公式通販サイト ： https://angrybabyz.stores.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/angrybabyz/

YouTube ： https://www.youtube.com/@AngryBabyz

X ： https://x.com/anbaby_10

LINE公式アカウント： https://lin.ee/F2mTk3G

LINEマンガ ： https://manga.line.me/indies/product/detail?id=6801









■会社概要

商号 ： 有限会社クリエイティブハウスポケット

代表者 ： 代表取締役 野口 式一

所在地 ： 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目32番2号

京王調布小島町ビル4階

設立 ： 1996年12月17日

事業内容： ゲームイラスト制作・キャラクター制作・2Dモーション・

グラフィックデザイン・仕様書制作・漫画制作・ゲーム素材・

UIデザイン・アニメーション・シナリオ・3DCG・VR・

インタラクティブアート

URL ： https://ch-pocket.co.jp/