阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する「甲子園歴史館」では、昨日（1月25日（日））、2010年3月14日の開業以来の入館者数が200万人を達成しました。これまでご来館いただきました皆さまに改めて感謝申し上げます。





記念すべき200万人目のお客さまは、大阪府からご来館された田浦大翔（たうら ひろと）さま（13歳）とそのご家族でした。12時頃、同館のエントランス前で記念セレモニーを実施し、甲子園歴史館館長の上戸健司から「200万人目の証明書」、「甲子園の土入り記念トロフィー」のほか、「阪神タイガース公式戦チケット」、「阪神甲子園球場商品お引き換え券2万円分」が贈られました。田浦大翔さんは、「阪神甲子園球場には以前来たことがあるけど、甲子園歴史館に来たのは今回が初めて。今日入館するのを楽しみにしていた。」とコメントしました。

また、200万人記念として、60組限定で阪神タイガースマスコット（トラッキー・ラッキー・キー太）との写真撮影会を実施し、特別な日ならではのサプライズをお楽しみいただきました。

甲子園歴史館は、今後も多くの貴重な展示品を通じて野球文化の振興、野球ファンの裾野拡大に取り組んでまいります。





◆開業からの入館者数の推移

・100万人目：2018年7月26日（木）（開業から8年134日目）

・150万人目：2023年8月29日（火）（開業から13年168日目）

・200万人目：2026年1月25日（日）（開業から15年317日目）

※開業日の2010年3月14日から起算した休館日を含む日数。





◆甲子園歴史館 営業のご案内

＜営業時間＞

10：00～17：00（11月～2月）

※3月～10月は10：00～18：00

※入館は閉館時間の30分前まで。

※催物の開催等により変更する場合があります。

＜休館日＞

月曜日（試合開催日、祝日を除く。）

メンテナンス休館（2月2日（月）～2月6日（金））

＜入館料＞

おとな900円、高校生700円、こども500円（いずれも税込み）

◎お問合せ 0798-49-4509（営業時間内に限る。）

◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/





