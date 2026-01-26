株式会社東海理化「THINK SCRAP」× 愛知商業高校ユネスコクラブ× 豊田ご当地アイドル Star☆T 自動車用シートベルトの端材から生まれた「オリジナル推し活バッグ」販売開始

株式会社東海理化商品画像 （左）ピンク （右）シルバー

株式会社東海理化（愛知県丹羽郡大口町、以下「東海理化」）、愛知県立愛知商業高校ユネスコクラブ（愛知県名古屋市東区、以下「愛商ユネスコクラブ」）、豊田ご当地アイドル「Star☆T（すたーと）」（愛知県豊田市、以下「Star☆T」）は、産学地域連携による商品開発プロジェクトとして、アップサイクル素材を活用したグッズ「Star☆Tオリジナル推し活バッグ」を共同開発しました。

本商品は2026年1月31日（土）に開催される「Star☆Tライブ in 豊田市駅前GAZAビル南広場」より販売を開始します。（売り切れ次第販売終了となります）

商品の特徴

ライブ会場でのアンケート活動の様子【高校生がマーケティング＆開発】

ユネスコクラブで活動する高校生がライブ会場でアンケートを実施し、商品コンセプトを企画。ファンの方の声を反映し、ペンライトやブロマイドなど「推し活」に欠かせないアイテムが収納しやすいバッグとして設計しました。

工場から出る自動車用シートベルト端材【シートベルト端材から生まれたアップサイクル商品】

東海理化の工場から出る自動車用シートベルト端材を素材として活用しました。

本商品は、東海理化のアップサイクルブランド 「THINK SCRAP（シンクスクラップ）」 の取り組みの一環として生まれたものです。

端材を新たな価値に変えるアップサイクル商品になっています。

【自動車の街・豊田発。地元素材×ご当地アイドル】

本商品の材料となっているシートベルト端材は、豊田市に所在する東海理化豊田工場で生産された素材。豊田市を拠点に地域の魅力を発信するご当地アイドル「Star☆T」が、地元生まれの素材を使ったグッズで自動車の街：豊田市をアピールします。

販売について

本商品は、2026年1月31日（土）開催「Star☆Tライブ in 豊田市駅前GAZAビル南広場」より販売開始いたします。以降のライブ（主催ライブ・外部イベント含む）の物販でも販売予定です。※数量限定のため、売り切れ次第販売終了となります。

商品の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88570/table/274_1_136aa3900deeeb55ba80cf0767abc9d6.jpg?v=202601260251 ]シートベルト端材に加え、捨てられてしまうはずだった自動車内装用の合皮やテント生地を組み合わせたバックパック株式会社東海理化発のアップサイクルブランド「THINK SCRAP」について

THINK SCRAPは、2020年に東海理化社内で実施された新規事業アイデア公募をきっかけに誕生したアップサイクルブランドです。

「自社のシートベルト端材を活用し、新たな価値を生み出せないか」という社員一人ひとりの問題意識から生まれたプロジェクトとしてスタートしました。

現在は、廃棄されるはずだったシートベルト端材や地域で発生する価値ある未利用素材を活用し、製品へと再生する取り組みを行っています。

廃棄物削減にとどまらず、地域産業やものづくり現場との連携を通じて、人や技術が循環する新たな経済の仕組みづくりを目指しています。

THINK SCRAPは、アップサイクルブランドとして、素材の可能性を見つめ直しながら、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【THINK SCRAPに関するお問い合わせ先】

株式会社東海理化 THINK SCRAP事務局

Email：thinkscrap@exc.tokai-rika.co.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社東海理化 THINK SCRAP事務局

Email：thinkscrap@exc.tokai-rika.co.jp

【URL】

・株式会社東海理化：https://www.tokai-rika.co.jp/

・THINK SCRAP：https://think-scrap.com/

・愛知商業高校 ユネスコクラブ：https://www.instagram.com/aisho_unescoclub/

・豊田ご当地アイドルStar☆T：star2t.com(http://star2t.com/)