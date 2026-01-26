35年の歴史にひとまずピリオド。雑誌レブスピード最終号は、2層タイプのDVDと1990年発売の創刊号抜き刷り復刻印刷冊子のダブル付録。

株式会社 三栄

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年1月26日に雑誌版としては休刊・最終号となる『レブスピード2026年３月号』を発売いたします。

休刊・最終号となるレブスピード26年3月号の表紙

創刊以来35年続いたレブスピードは、2026年1月26日の3月号をもって休刊となります。

36年目を迎え、今後は、WEB（revspeed.jp）およびYouTube動画配信（REVSPEED Channel）に完全移行いたします。

雑誌としては、通算35年・393冊でピリオド。今年からWEB・動画配信メディアへ完全移行。

最終号は通常号より収録時間大幅アップとなる2層タイプDVDと35年前の1990年に発行した創刊号の抜き刷り復刻版の小冊子を付けるダブル付録号となります。

特別付録１. 2層式となり、通常より大幅に収録時間増となる付録DVD

特別付録２. 1990年当時のチューニングカーが元気に現役だった頃のレブスピード創刊号の一部抜刷り小冊子付録

1990年当時のスポーツ系車両が元気に現役だった頃のレブスピード創刊号の一部抜刷り小冊子付録

DVDでは『第37回 筑波スーパーバトル渾身タイムアタック車載映像集』『土屋圭市FR＆FFコーナリングテクニック最新版』『ADVAN A050 A1／POTENZA RE-71RZ進化の真相を探る』など、企画6本・総尺235分の通常の2号分の大容量でお届けし、創刊号の抜刷り小冊子は創刊号から116ページ抜粋し、1990年の国産スポーツカー最盛期にタイムスリップです。

本誌・誌面特集は2025年12月の『第37回 筑波スーパーバトル』と2026年1月の『東京オートサロン2026』で、取材した車両＆アイテムを通しての、さまざまなチューニング提案をお届けいたします。

35年の集大成となる雑誌版レブスピード最終号をぜひご堪能ください。

レブスピード2026年3月号

発売日：2026年1月26日発売

本誌カラー128ページ

特別定価:2500円（税込）

（購入先：三栄オンラインストア）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0096452603/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0096452603/)