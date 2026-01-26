株式会社ワニプロ(東京都港区)は、2026年1月27日(火)にnoteの人気連載『私の教育答え合わせ』で、宇佐美 典也氏の東大合格までの軌跡を公開します。





宇佐美 典也氏が知られざる東大合格までの軌跡を独占寄稿！そこには華麗な経歴とクレバーな語り口からは見えてこない、泥臭くも人間味あふれる「逆転の教育史」がありました。









■『私の教育答え合わせ』とは？

子育てに「正解」を求める保護者世代に向け、80名以上の難関大学合格者が、自身の教育過程を振り返り、学力がどのように形成されたのかを分析・検証するシリーズ企画です。

両親と兄が京都大学卒という家庭に育ちながら、自身は勉強に苦しんだ企画者の経験から、「どうすれば、無理なく“賢さ”は育つのか？」という問いを起点に立ち上げられました。





『私の教育答え合わせ』









■本記事で明かされる宇佐美 典也氏の「意外な答え合わせ」

これまでの公的なプロフィールからは想像できない、人間味あふれるエピソードが初公開されます。





小学校受験は全敗 ：輝かしいキャリアのスタートは「挫折」からだった。

中学受験の奇妙な結末：父と同じ名門校に落ちるも、なぜか父は大喜び。

東大を目指した動機 ：社会貢献ではなく「好きな子」がきっかけだった。

恩師の裏切り発言 ：恩師に「お前が東大に受かったら頭を剃る」と言われ発奮





宇佐美 典也氏









■公開スケジュール

記事公開日： 2026年1月27日(火)公開

掲載媒体 ： note『私の教育答え合わせ』

掲載URL ： https://note.com/karashikashi









