【新サービス】キャンプ場受付業務のDXを推進する「CAMP スマートチェックイン by なっぷ」を全国提供開始

株式会社R.project

株式会社R.project（代表取締役社長：丹埜 倫、以下「R.project」）と株式会社NTT Landscape（代表取締役社長：木下 健二郎、以下「NTT Landscape」）は、キャンプ場運営の受付業務を効率化する「CAMP スマートチェックイン by なっぷ」（以下「本サービス」）の全国提供を開始いたしました。本サービスは国内最大級のキャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」と連携しており、チェックインからチェックアウトまでをアプリで完結いたします。約2年半のトライアルで15万件以上の利用実績を積み、現場の声を反映した機能を搭載しています。

さらに、2026年5月末まで月額利用料0円キャンペーンを実施し、人手不足に悩むキャンプ場運営者に導入しやすい環境を提供いたします。

1．背景：人手不足と“おもてなし”の両立という現場課題

キャンプ場運営の現場では、繁忙期に受付対応・予約確認・精算・場内案内などの業務が集中しやすいことに加え、近年は人手不足や人件費高騰の影響も重なり、必要な人員の確保が年々難しくなっています。

さらに、2022年ごろのキャンプブームを背景に利用者数は増加し、その後も予約件数は安定的に推移している中で（「なっぷ」調べ）、各キャンプ場の競争が発生し、独自性の確立や体験価値の向上が求められています。

しかし、スタッフが事務作業等に追われることで顧客対応に十分な時間を割けず、顧客体験の向上と運営効率化の両立が大きな課題となっています。

こうした課題を解決するために、国内最大級のキャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」を運営し、キャンプ場向け運営支援ソリューションを提供してきたR.projectと、多様な業界のDXを推進し、地域経済の活性化に貢献してきたNTT東日本グループの子会社であるNTT Landscapeが、国内初のキャンプ場専用スマートチェックインサービス※1を共同開発し、サービスの提供に至りました。

※1 両社調べによるもので、国内において商用提供されているキャンプ場向け類似サービスが存在しないことを確認。

2．サービス概要：「CAMP スマートチェックイン by なっぷ」とは

キャンプ場のチェックイン～チェックアウトをアプリひとつで完結できる、キャンプ場専用スマートチェックインサービスです。受付業務の省力化・標準化を進め、スタッフが“顧客満足度を高める接客”に集中できる環境づくりを支援します。

□ 主な特長

特長1：「なっぷ」の予約情報と自動連携し、受付の入力負荷を削減

「なっぷ」の予約情報がアプリに連携されるため、現地スタッフが実施しているチェックイン時における利用者情報の入力や予約内容の照会の手間を省き、運用をスムーズにします。「なっぷ」と連携しているからこその強みです。

特長2：場内案内の口頭説明や紙運用を軽減

キャンプ場利用における注意事項や利用規約はアプリ上で確認できるため、受付での口頭説明による負担を軽減します。これにより従来配布していた紙での案内を省略することも可能となります。

特長3：運用に合わせて選べるチェックイン方法

運用や決済方法に応じて、アプリのみで受付に寄らずチェックインができる方式や、チェックインの際に必ず受付を経由する方式など、施設のオペレーションに合わせた運用が可能です。また、旅館業法に対応し、宿泊者情報をアプリで記入することも可能です。さらにスマートロック※2と連携することで、鍵の受渡しもアプリで代替できます。

※2 RemoteLOCK 500i（株式会社リモートロックジャパンより提供）と連携。

特長4：場内情報・マップをアプリで提供し、問い合わせ対応を削減

場内利用における必要情報をキャンプ場利用者がアプリでいつでも確認できるため、現地での問い合わせを削減することができます。ご利用サイトや場内マップの表示のほか、テキストやPDF、WEBリンクなど様々な形で利用者に情報を届けることが可能です。

特長5：通知機能で場内マナーの向上やイベント周知を支援

アプリを通じて施設から利用者へ必要な情報を届ける機能を提供します。時間を指定した通知や、キャンプ場利用者ごとの個別通知も可能なため、例えば「毎日21時にクワイエットタイムの案内をPUSH配信する」といった運用が可能です。これらの機能により、場内マナー向上を促す声がけやイベント案内等の周知のための巡回稼働を削減できます。

□ お客様の声

導入いただいているキャンプ場様より※3

「スマートチェックイン導入で受付対応が1日1～2時間短縮でき、業務効率が大幅に向上しました。繁忙期の行列も大幅に緩和されました。」

「通知機能により利用者のマナーが改善し、緊急時の案内もスムーズになりました。」

「同じスタッフ数で他業務にも対応可能になり、混雑も減ったので物販売上が好調です。」

※3 トライアル時に実施したヒアリングによる

アプリを使われた利用者様より※4

「チェックインもアウトも、アプリで完了するので、とても楽でした。」

「キャンプ場で受付に並ばずサイトへ入れるのは時間の無駄がなく嬉しい。」

「滞在中いつでもスマホで情報が分かるので、このアプリを使えるキャンプ場の利用頻度が上がりそうです。」

※4 アプリストアのレビュー及び導入キャンプ場様の「なっぷ」での口コミから抜粋

3． 提供条件・料金等

・通常価格：月額固定費（詳細はお問い合わせください）

・提供条件：本サービスの利用には、R.projectが提供する予約管理サービス「なっぷ」の審査・規約同意後の申し込みが必要です。

・その他 ：冬季休業などの期間は利用休止が可能です。スマートロックとの連携には別途費用が発生します。

4．導入キャンペーン概要（～2026年5月末）

より多くのキャンプ場様にお試しいただけるよう、以下の導入キャンペーンを実施します。

- キャンペーン内容：月額利用料0円- キャンペーン期間：～2026年5月末まで- キャンペーンの特長：- - 本来かかる月額固定費が約半年間無料- - 閑散期に設定・操作に慣れ、繁忙期に備えられる- - 混雑しやすいGW等の時期に効果検証しやすい

※無料期間終了後（2026年6月以降）の継続義務はありません。

※スマートロックとの連携には別途費用が発生します。

「自施設の運用フローに合うか」「PC・スマホ操作に不慣れなスタッフでも使えるか」等の不安に対し、導入相談・現地オペレーションの相談も無料で受け付けます。

5. 今後の展開

今後も両社はキャンプ場の運営DXを推進し、受付業務の省力化だけでなく、キャンプ場様の収益拡大や顧客体験向上、働きやすさ改善に寄与する機能拡充・運用支援を進めてまいります。

6. 各社の役割[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20203/table/97_1_5d262dcbceb774fe52d3174a7001665e.jpg?v=202601261221 ]

7．参考情報

特設WEBサイト：https://www.nap-camp.com/static/pages/smart-checkin-business/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20203/table/97_2_3ec746f2ed9c3ff73ed30ed3f70ee099.jpg?v=202601261221 ]