『にゃんこ大戦争』とアニメ「鬼滅の刃」が初コラボ！1月30日（金）から限定ガチャやステージが登場

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は同社のスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』において、2026年1月30日（金）11:00よりアニメ「鬼滅の刃」とのコラボレーションイベントの開催を決定いたしました。

コラボイベント開催期間（予定）

2026年1月30日（金）11:00 ～ 2月16日（月）10:59

コラボ限定のガチャやステージが登場予定！

鬼殺隊の一員になって、鬼を殲滅しましょう！

コラボ開催決定記念スペシャルティザームービー公開！

コラボ開催決定を記念し、スペシャルティザームービーをYouTubeチャンネルにて公開しております。ぜひご覧下さい。

・『にゃんこ大戦争』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCORhp_TycEGGw-PEo6igDMg

アニメ「鬼滅の刃」について

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴氏による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、

2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、

2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、

2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信、

2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、

4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信した。

2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、

5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。

そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が2025年7月18日全国公開。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/685_1_f3d018846f9ade88d02ef27ffb358f23.jpg?v=202601261221 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

