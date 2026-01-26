「Vキセカエ」に季節感を味わえる『シーズナブルデザイン』第二弾が登場！第二弾はイラストレーター・鎌田みかさんデザイン

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、毎月人気クリエイターやイラストレーターが季節をイメージして描き下ろす『シーズナブルデザイン』の第二弾（2月・3月・4月）として、イラストレーター・鎌田みかさんによるオリジナルデザインの販売を2026年1月26日（月）より順次開始いたします。

「Vキセカエ」は、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。

「Vキセカエ」の『シーズナブルデザイン』は、今をときめく人気クリエイターやイラストレーターが描き下ろした、四季折々の美しさを感じることができるオリジナルデザインのシリーズです。3カ月ごとにクリエイターやイラストレーターが変わり、新しいデザインを追加しています。第二弾（2月・3月・4月）は人気イラストレーター・鎌田みかさんが描き下ろしたデザインです。多くのお客さまに気軽に「Vキセカエ」を楽しんでいただけるよう、1デザインあたり88円（税込）の特別価格でご提供いたします。



CCCMKホールディングスは、「Vキセカエ」の『シーズナブルデザイン』を通じて、日々のお買い物場面にささやかな彩りを添え、Vポイントが日本全国の皆さまに愛される存在になることを目指してまいります。

＜Vキセカエ『シーズナブルデザイン』第二弾（2月・3月・4月） イラストレーター・鎌田みかさんデザイン概要＞

・販売開始日：

2月デザイン 2026年1月26日（月）10：00～2027年1月26日（火）

3月デザイン 2026年2月20日（金）10：00～2027年2月20日（土）

4月デザイン 2026年3月30日（月）10：00～2027年3月30日（火）

・販売サイト：2月デザイン https://ip.tsite.jp/detail/KK000537

・価格：88円（税込）

＜2月デザイン概要＞

寒い中にも、慌ただしさとわくわくが入り混じる忙しい季節。

猫たちもそわそわ、何だか落ち着きません。

そんな時は、甘いお菓子に囲まれて幸せな時間をどうぞ。

※3月・4月のデザインは販売開始日以降サービスサイトでご確認ください。

■鎌田みか とは

デザイン制作会社を経て、フリーのイラストレーターに。懐かしさや温かみのある、切り絵風のノスタルジックな作風が特徴。特に旅先で見た風景などを好んで描く。文芸誌、雑誌など紙媒体の他に、最近では雑貨、文具、ノベルティなど幅広い分野で活動中。2026年11月、都内で個展を開催予定。

Instagram：https://www.instagram.com/kamada_mika/

■Vキセカエとは

「Vキセカエ」は、「Vポイントアプリを開くたびに『好き』に会える」をコンセプトに、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。デザインは1種類あたり165円（税込）※で、貯めているVポイントやクレジットカードを使って、お一人さま何種類でも購入いただくことができます。なお、ご購入手段は順次拡大を予定しています。

Vキセカエサービスガイド：https://ip.tsite.jp/guide

※ 今後サービス拡充や限定デザインにより、商品価格は変更する可能性があります。