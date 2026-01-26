タクシー事業者向け自動点呼サービス『GO点呼』がシステムオリジンタクシー総合管理システム『タクコン』と連携

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開する、タクシー事業者向け自動点呼システム『GO点呼』は、株式会社システムオリジン(本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：海野 知之)が展開するタクシー総合管理システム『タクコン』と2026年1月26日(月)よりシステム連携を開始します。これにより、『GO点呼』側へのシフト入力や『タクコン』への点呼記録入力が自動化され、効率的な運行管理が可能となります。

｜サービス開始1ヶ月で全国60拠点以上が申し込み！夜間の運行管理コスト削減に

自動点呼システム『GO点呼』は、日々のタクシー運行に必須な乗務後点呼を自動化するDXソリューションです。GO加盟事業者が日頃から使用するGO管理画面と、乗務員向けスマートフォンアプリ、アルコールチェッカーを組み合わせて自動点呼を行います。アルコールチェッカー以外の初期費用が不要で、利用実績に応じた課金制のため、コストを抑えて導入いただくことが可能です。主に夜間の運行管理コストに課題感をお持ちのタクシー事業者様から好評で、2025年10月のサービス提供開始から1ヶ月で全国60拠点以上からお申し込みをいただいております。

｜『タクコン』との自動連携で労務管理・給与管理などバックオフィス業務の負担削減にも

新たに開始するシステムオリジンのタクシー総合管理システム『タクコン』との自動連携によって、これまで手作業で行っていた『GO点呼』への点呼予定時間入力や、『タクコン』への点呼記録の入力が自動化されます。これにより、運行管理者の工数削減だけでなく、労務管理や給与管理など事務処理工数面でも効率化され、バックオフィス業務や事務員コストの削減に寄与することができます。

『GO点呼』では、今後も労務管理システムとの連携に加え、今春には遠隔点呼への対応も開始予定です。点呼の自動化によって会社のガバナンス強化はもとより、点呼拠点の集約や、災害時や緊急時など営業所への出勤が難しい場合など、万が一に備えることができます。当社では、タクシー事業者様の業務効率化とコスト削減に寄与するDXソリューションを今後も展開してまいります。

｜『GO点呼』概要

- 名称 ： GO点呼- 認定番号 ： JG25-023- 認定日 ： 2025年9月2日(火)- 特徴 ：- - 日本版ライドシェアにて8万回以上の実績がある遠隔点呼機能をベースに新規開発- - 初期費用を抑えて導入が可能、利用実績に応じた課金制で少人数からの開始も可- - アルコールチェッカーとアプリDLが可能なスマートフォンがあれば利用可能- - 管理者はGO管理画面での操作、乗務員情報の登録更新もアプリと連動- - 自動点呼(業務後)に対応、労務管理システムと連携- - 遠隔点呼にも今後対応予定- 機能 ：- - GO管理画面での運行管理者操作とスマートフォンアプリの組み合わせによる業務後自動点呼の実施- - 点呼記録の自動作成- - 労務管理システムとの自動連携による経理・労務処理の自動化- - GO管理画面での運行管理者操作とスマートフォンアプリの組み合わせによる遠隔自動点呼の実施(予定)- 詳細 ：- - タクシー事業者様からのお問い合わせフォーム https://forms.gle/kBjsJp8xjFA6ETeaA- - タクシー事業者様からのお問い合わせ go_tenko@goinc.jp

｜システムオリジン『タクコン』概要

- 名称 ： タクコン- 特徴 ：- - タクシー総合管理システム『タクコン』シリーズ- - 全国800社以上の導入実績とその経験による運用提案- - 乗務員管理や車輌管理、行政機関からの監査にスピーディーな対応など、簡単操作であらゆる業務を高速処理- - 「基本システム」+「詳細オプション」+「カスタマイズ」による、規模や地域にあった業務システムを構築- 機能 ：- - 運行管理(日次処理/メーター連動/月次処理/乗務員台帳/拘束時間管理/監査対策 他)- - 給与計算(各社毎の給与・賞与への対応/最低賃金対策/年末調整/算定基礎 他)- - 未収管理(チケット入力/請求書発行/入金処理/自社チケット発行/組合未収対応 他)- - 事故管理(事故台帳/入出金管理/交渉経過の一元管理 他)- - 財務会計(試算表/決算処理/事業報告書 他)など- 詳細 ：- - 製品詳細はこちら https://www.system-origin.jp/2016/01/10.html

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/343_1_33a0e7f53fdbf274c1771d5338304da0.jpg?v=202601260251 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※App StoreおよびApple PayはApple Inc.のサービスマークです。

※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)

※記載されている情報は、発表日時点の内容です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。