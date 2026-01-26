法人様向けeラーニング「ChatGPT資料作成講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「ChatGPT資料作成講座」をリリースいたしました。



ChatGPT資料作成講座とは？

資料作成に膨大な時間をかけていませんか？当講座では、ChatGPTの検索機能・画像生成・Canvas機能を活用し、報告書や企画書を効率的に仕上げるスキルを習得できます。文章作成だけでなく、AIとの対話で発想を広げ、イメージ画像やグラフを取り入れた高品質な資料が短時間で完成。社員の業務効率を高め、AI時代に対応できる人材へと成長させるための最適なeラーニングの研修です。

作業時間を劇的に短縮し、生産性アップ！【 ChatGPT 資料作成講座】動画：31本（約2時間34分） テスト・ワークあり費用：11,000円（税込）▼講座詳細はこちらhttps://www.u-can.co.jp/nr260126a※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍などの通信販売法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin