住宅業界必見！ZEH最新動向＋資格制度、今だけオンデマンド公開　ZEHコーディネーター資格 第一回特別セミナー開催

一般財団法人 家電製品協会

脱炭素社会の実現に向け、住宅業界におけるZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及と専門人材の育成が求められる中、一般財団法人 家電製品協会は、新ZEH時代に向けた新たな資格制度「ZEHコーディネーター」資格※を創設いたしました。


今般、ZEHに関する最新動向と資格制度への期待をテーマに、業界の第一人者をお迎えした特別セミナーを開催いたします。


業界関係者の皆様、並びにZEHコーディネーター資格にご興味のある方に、今後のキャリア形成に役立つ貴重な情報をお届けします。




第一回目となる本セミナーでは、住宅・エネルギー分野に精通した芝浦工業大学の秋元孝之 建築学部長・教授をお迎えし、


「新しいZEHが住宅業界にどのような価値をもたらすのか」


「GX ZEHの時代へ、『ZEHコーディネーター』資格に何を期待するのか」


をテーマに専門的な視点からわかりやすく解説いただきます。


2026年9月にスタートする「ZEHコーディネーター資格」の概要と試験要項のご紹介も含め、期間限定で専用URLにて公開いたします。また、併せて秋元建築学部長のインタビュー動画も公開いたしますので、是非ともこの機会をお見逃しなくご覧ください。


■セミナー概要


- テーマ
　新しいZEHの定義 　～「ZEHコーディネーター」資格による人材育成への期待～
- 公開期間
　2026年1月26日（月）10：00～2月28日（土）19：00 ＜34日間限定＞
- 視聴方法
　以下の専用URLにアクセスし、オンデマンド視聴（事前申込み不要）
- 視聴URL
　 https://www.aeha.or.jp/nintei-center/special/zeh-coordinator/#seminar
- 対象
　住宅メーカー、工務店、設計事務所、資材メーカーなどの経営層・技術責任者・営業担当者、ZEHコーディネーター資格にご興味のある方
- 参加費（視聴費）
　無料


■講師紹介

芝浦工業大学


建築学部長・教授　秋元孝之 氏



専門分野は建築設備、特に空気調和設備および熱環境・空気環境。経済産業省 ZEH・ZEH-M委員会の委員長も務められ、ZEHの普及に向けて最前線で活躍されている。






■インタビュー動画


秋元孝之 建築学部長にインタビュー取材を行い、脱炭素社会に向けて住宅業界の果たす役割や、ZEH化の効果、これからの住宅営業に求められる課題、またZEHコーディネーター資格への期待などを熱く語っていただきました。


インタビュー動画はZEHコーディネーター資格プレサイトで1月26日より公開いたしますので、ぜひご視聴ください。



「芝浦工業大学 秋元教授に聞く！ZEHコーディネーター資格を推す理由」


https://www.aeha.or.jp/nintei-center/special/zeh-coordinator/interview01/



※ZEHコーディネーター資格とは


「ZEHコーディネーター」資格は、国の省エネ住宅制度が激しく変化していく中で、補助金、断熱、太陽光、蓄電池など、ZEHに関する諸制度や必要不可欠な知識を効率的に学び、それらを正しく理解することで、お客さま個々のニーズに合った住まいと暮らしを提案できる「実践力」が身につけられる資格制度です。


本資格は、ZEHビルダーや専門家を支援する団体である一般社団法人 ZEH推進協議会からもご推奨をいただいております。



ZEHコーディネーター資格 2026年9月 資格認定試験 実施要領概要


- 受験申請受付期間
　2026年 7月1日（水）10:00 ～ 8月10日（月）24:00受付終了
- 試験実施期間
　2026年 9月1日（火） ～ 9月14日（月）
- 試験方式
　CBT方式試験
- 試験科目
　1科目
- 資格の有効期限
　資格交付日より5年間（資格更新制度あり）
- 受験料
　14,000円（税込・電子テキスト・WEB学習動画視聴費用など含む）

　ZEHコーディネーター資格 認定試験要項


　https://www.aeha.or.jp/nintei-center/special/zeh-coordinator/#exam



≪一般財団法人 家電製品協会 概要≫


家電製品協会は、人々の身近にあり日々進化する多種多様な家電製品の安全性の向上、アフターサービスの充実、さらには、環境問題と密接なかかわりをもつ使用済家電製品対策、省エネルギー、省資源対策など、家電製品に共通する諸問題を総合的に捉え、調査・研究と政策の立案、実施を行っています。


