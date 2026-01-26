「ドラゴンボール Sparking! ZERO」新たなプレイアブルキャラクター、衣装や必殺技に、ステージなどが盛りだくさん！ボリューム満載の大型DLC 2026年夏 発売決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)/Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM)にて好評発売中の 「ドラゴンボール Sparking! ZERO」につきまして、大ボリュームのコンテンツを含んだ大型DLCを、2026年夏に発売することを、発表いたしました。

※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版の大型DLCにつきましては、他プラットフォームと異なる発売スケジュールとなります。

大型DLCでは、新規のプレイアブルキャラクターだけでなく、コスチュームやステージ、さらにシングルプレイでお楽しみいただける新モードの追加を予定しています。

さらに、大型DLCの主題歌は、影山ヒロノブ氏作詞/作曲の新曲「ZERO」に決定！

■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 公式サイト：

https://dbsz.bn-ent.net

大型DLC 2026年夏 発売決定！

「バーダック 超サイヤ人」、「スーパー１７号（GT）」や、「ピッコロ大魔王」と言った、新規プレイアブルキャラクターだけでなく、コスチュームや技などのカスタマイズ要素、ステージ、さらにシングルプレイでお楽しみいただける新モードなどが追加される大型DLCが、2026年夏に発売決定！

最新のゲーム映像は「大型DLC ティザートレーラー」より、ぜひご覧ください！

■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 公式サイト 大型DLCページ：

https://dbsz.bn-ent.net/dlc

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」大型DLCの主題歌が、影山ヒロノブ氏の 新曲「ZERO」に決定！

影山ヒロノブ氏の新曲「ZERO」が大型ダウンロードコンテンツの主題歌となることが決定いたしました。

「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズに関わるコンテンツの主題歌を18年ぶりに担当し、作詞・作曲も影山ヒロノブ氏が手掛けております。

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」でお楽しみいただけるバトルとマッチする熱い歌にご期待ください。

影山ヒロノブ

1977年ジャパニーズロック史において輝きを放つバンド「LAZY（レイジー）」のボーカル”ミッシェル”としてデビュー。「赤頭巾ちゃんご用心」「DREAMER（ドリーマー）」などの名曲を残す。1985年日本コロムビアに移籍後にアニメ・特撮ソングに出会い、フジテレビ系アニメ「ドラゴンボールZ」主題歌「CHA-LA HEAD-CHA-LA（チャラヘッチャラ）」やテレビ朝日系アニメ「聖闘士星矢（セイントセイヤ）」主題歌「ソルジャードリーム～聖闘士神話」で、日本のアニソン界を代表する地位を確立した。

現在では作詞、作曲、編曲、プロデュースをこなす「アニソンアーティスト」として数々のプロジェクトに参加。アニソンシンガーユニット「JAM Project」のリーダーとしてもグローバルな展開を行っている。

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」プロデューサーより最新情報をお届け！「DLC SHOWCASE」 公開！

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」プロデューサーより、本作のロードマップを含んだ最新情報をお伝えする「DLC SHOWCASE」を公開いたしました。

大型DLCに加えて、いくつかの無料アップデートについても、ご紹介しております。

本作をこれからも楽しんでいただけるようなコンテンツを準備しておりますので、ぜひご期待ください！

■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 - DLC SHOWCASE：

https://youtu.be/8nB0iBMixWk

無料アップデートにて、新モード「ミッション100」2026年1月26日(月) 17:00より配信開始！

本日1月26日(月) 17:00より、新モード「ミッション100」を含む無料アップデートが配信開始！

「ミッション100」とは、前作「ドラゴンボールZ Sparking! METEOR」にも収録されていた、対戦相手やプレイヤー側の編成条件が指定された100個のバトルをお楽しみいただける、シンプルなソロモードとなります。

そのほか、2026年春には、同じく無料アップデートで「サバイバルモード」の追加も予定しておりますので、楽しみにお待ちください！

※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版は、他プラットフォームと異なるスケジュールとなります。配信時期は後日公開いたします。

【ゲーム概要】「ドラゴンボール Sparking! ZERO」とは？

超戦士となって、天地を揺るがす限界突破のドラゴンボールバトルを体感せよ！

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」は、かめはめ波や舞空術など、ドラゴンボールならではの技を駆使しながら闘う３D対戦アクションゲームです。

キャラクターの持つ個性豊かな能力や特徴を活かし、超サイヤ人への変身や、極限まで気を溜めて放つ強力な必殺技での一発逆転など、ドラゴンボールらしいドラマチックな闘いを思いのままに楽しめます。

前作「ドラゴンボールZ Sparking! METEOR」からの正統進化！

吹っ飛ばしからの追撃や、タイミングを読んでのカウンターなどの「Sparking!」シリーズ伝統のバトルシステムはそのままに、新たなアクションが加わり進化。

シリーズ最大規模のキャラクターが登場する究極の3Dドラゴンボールバトルゲームがここに誕生！

■「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式 X (旧Twitter) アカウント：

https://x.com/dbgame_official

【ドラゴンボール Sparking! ZERO】 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2035_1_6174d0e666054cf7213346975ee85da3.jpg?v=202601261221 ]

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。