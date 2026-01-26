医療向けAI音声認識記録支援サービス「AmiVoice iNote Lite」の最新バージョン1.4.0の提供を開始いたします。

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、2026年1月26日（月）に、医療向けAI音声認識記録支援サービス「AmiVoice iNote Lite」（アミボイス アイノート ライト）」の最新バージョン1.4.0の提供を開始いたします。

主なバージョンアップ

・音声認識辞書を更新しました。

「電子カルテ」「調剤薬歴」「介護」の音声認識辞書を更新しました。

- 各種コーパスを追加学習

- 薬品名更新

- 病名更新

- 手術名更新

- その他細かな修正

・カメラ機能にズームを追加しました。

カメラ撮影画面でズームイン/アウトができるようになりました。

AmiVoice iNote Lite概要

「AmiVoice iNote Lite」は、iOSデバイスを活用し、医療現場における記録作成を支援するサービスです。医療向けAI音声認識ワークシェアリングサービス「AmiVoice iNote」の一部の機能を包含し、よりコンパクトなシステム構成で、さらに導入しやすくなりました。

インターネットを介すことなく、スタンドアローン音声認識で記録を作成し、Bluetooth経由で診療端末などへ記録の転送・貼り付けができます。そのため、外出先でメモの作成や写真撮影を行い、病院内に戻って電子カルテなどに記録を転送する、といった場所を問わない使い方が可能です。

充実した記録を手軽に残し、データを診療端末などへ転送することで、記録業務の省力化や時間短縮、情報の質的向上に貢献します。

※製品詳細は下記をご覧ください。

https://medical.amivoice.com/inote/

【お問い合わせ先】

株式会社アドバンスト・メディア

医療事業部

MAIL：medical@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/