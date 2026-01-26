「2025年総評 マイナビ転職 初年度年収レポート」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）が運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』（https://tenshoku.mynavi.jp/）は、「正社員の平均初年度年収推移レポート」と「正社員求人件数・応募数推移レポート」について、2025年の総評を発表しました。本調査は、総合転職情報サイト『マイナビ転職』に掲載された求人の「初年度平均年収」、「求人件数・応募数」の推移を調査したものです。

【TOPICS】

正社員求人における2025年の初年度平均年収は、集計を開始した2018年以降最高の492.8万円となった。

前年（2024年）の平均から24.8万円増加し、大幅な上昇が見られた。

また、5年前の2020年平均と比べて42.3万円増加している。

2025年の月次推移を見ても右肩上がりに推移しており、直近の2025年12月は506.5万円（前年同月比：29.4万円）となった。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆［金融・保険］［IT・通信・インターネット］［コンサルティング］の業種が初年度平均年収を押し上げている

初年度平均年収を業種別にみると、2025年平均は［金融・保険］が575.4万円でもっとも高く、［IT・通信・インターネット］が568.7万円、［コンサルティング］が541.7万円で続いた。

特に、［金融・保険］［IT・通信・インターネット］は2020年平均比でいずれも50万円超の増加となり、顕著な上昇がみられた。

これにより、業種間の初年度平均年収の金額差は拡大傾向にある。

職種別では、2025年平均は「コンサルタント・金融・不動産専門職」が596.0万円でもっとも高かった。

2020年平均比では「ITエンジニア」が53.2万円増加となり、5年前との増額幅が特に大きかった。【図3、4】

【図3】

【図4】

◆［IT・通信・インターネット］の求人件数は前年比159.2％で、顕著に増加。AI・半導体関連で採用ニーズが高まっている可能性

求人件数の2025年平均は前年比137.0％、応募件数の2025年平均は前年比108.8％だった。

いずれも増加しているが、求人件数に比べて応募件数は緩やかな伸びとなった。

求人件数を業種別にみると、［IT・通信・インターネット］が前年比159.2％、［金融・保険］が前年比149.9％で特に増加幅が大きかった。

職種別では「電気・電子・機械・半導体」が前年比170.3％、「コンサルタント・金融・不動産専門職」が前年比167.4％、「ITエンジニア」が前年比163.9％で顕著に高く、AI・半導体関連の仕事で採用ニーズが高まっている可能性がうかがえる。

応募件数を業種別にみると、［IT・通信・インターネット］が前年比130.1％、［金融・保険］が前年比127.0％で特に増加幅が大きい。

職種別では、「医薬・食品・化学・素材」が前年比148.1％、「WEB・インターネット・ゲーム」が前年比１３３.0％、「ITエンジニア」が前年比130.0％で特に高かった。【図5、6、7】

【図5】

【図6】

【図7】

【調査担当者コメント】

今回の初年度平均年収の結果から、中途求人の給与水準がハイペースで上がっている可能性が示唆されます。

社会全体で賃上げの機運が高まり、新卒初任給引き上げの動きも広がる中、賃上げは優秀な人材を確保するための定番施策となりつつあるのかもしれません。

特に、IT関連の仕事は初年度平均年収の増加幅が大きい傾向があり、企業のDX・AI導入の広がりを受けて採用ニーズが高まっていることが考えられます。

IT関連に限らず、どの業種においても企業の人手不足感が深刻化している現状を踏まえると、2026年以降も中途求人全体の給与水準は上がることが予想されます。

求職者の視点では転職による待遇向上を期待しやすい環境が続くと捉えることもできます。

一方で企業には、求める人材を確保するため、市場相場を意識した給与設定が今まで以上に求められるでしょう。

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 宮本 祥太

【調査概要】「2025年総評 マイナビ転職 初年度年収レポート」

【対象】該当月における、総合転職情報サイト『マイナビ転職』に掲載開始された求人情報から、下記除外対象データを除き集計

※除外対象：雇用形態が正社員以外

※厚生労働省「国民生活基礎調査 所得の分布状況」を元に、所得金額上側1％を本レポートでは外れ値として設定

【対象期間】2025年12月までに掲載された求人。2025年結果は2025年1月1日～2025年12月31日掲載された求人が対象

【計算方法】『マイナビ転職』では、初年度年収は各求人ごとに幅をもって記載されている。当レポートでは各求人に掲載されている初年度年収の下限と上限の中間の値を平均値として「初年度年収」を算出した。（例：『マイナビ転職』上で初年度年収が400万～550万円だった場合、当レポート上の1案件あたりの初年度年収は475万円と計算）

＜調査URL＞https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260126_106562/