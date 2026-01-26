RoboRoboコンプライアンスチェック、2月末までの期間限定で『リプレイスキャンペーン』を開催

オープン株式会社

オープングループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 知道）の子会社であるオープン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：石井 岳之、以下「オープン」）は、提供中の反社チェック／コンプライアンスチェックサービス「RoboRoboコンプライアンスチェック」において、既存の反社チェックツールを利用している企業を対象とした期間限定の『リプレイスキャンペーン』を開始いたしました。

本キャンペーンでは、2025年12月にリリースしたAIエージェント機能を特別条件で提供するほか、導入・運用支援に関する各種特典を用意しています。

■キャンペーン概要

・乗り換え支援施策

既存の反社チェックツールを利用中の企業を

対象に、特別条件で導入可能

・AIエージェント機能の特別提供

通常月額20,000円の利用料金を、初年度

限定で無償にて提供

※RoboRoboコンプライアンスチェックの

基本利用料金は別途発生します

・業務支援サービスの提供

取引先の定期チェックなど、繁忙期に活用

可能なBPOサービスをあわせて特別プラン

にてご案内

※詳細は別途ご相談

■キャンペーン対象企業

・現在RoboRobo以外の反社チェックツールを利用しており、切り替えを検討している企業

・これから反社チェックサービスの導入を検討している企業

・業務の属人化や社内リソース不足に課題を感じている企業

■キャンペーン対象案件

2026年2月28日（土）までに申込・契約締結された案件が対象

■本キャンペーンに関する注意事項

・特典内容は予告なく変更または終了となる場合があります。

・不適切なお申し込みが確認された場合、特典の適用をお断りする場合があります。

・契約プランにより、一部機能・特典が適用対象外となる場合があります。

■RoboRoboコンプライアンスチェックについて

RoboRoboコンプライアンスチェックは、累計9,000社以上に導入されている反社チェックツールです。

生成AIを活用した分析機能に加え、反社データベース（エス・ピー・ネットワーク社提供）、World-Check（LSEG社提供）、企業与信情報など、複数のデータソースを横断的に検索・確認できます。

・主な特徴

1．複数のデータベースを一括検索

インターネット、SNS、新聞、企業与信情報、World-Check、反社データベースなどを1ツールで検索できます。

2．コストパフォーマンス

利用件数に応じた料金体系により、少量利用から段階的に導入が可能です。

3．業務システムとの連携

APIやRPA連携など、各社の業務フローに応じた運用設計が可能です。

・AIエージェント機能の概要

2025年12月に提供を開始したAIエージェント機能は、AIが調査結果を分析し、「企業健全性の評点」「総評コメント」「根拠概要」を自動生成するレポートを作成します。これにより、コンプライアンスチェック業務を従来の目視確認中心の運用から、数値と要約による判断へと移行することが可能になります。

また、レポート内容に対する確認や対応方針の検討は、AIチャット機能を通じて行うことができ、調査業務の効率化に加え、判断の属人化抑制や品質の均一化を支援します。

詳細はサービスサイト：https://roborobo.co.jp/lp/risk-ai-agent/ をご覧ください。

■サービスに関するお問い合わせ先

オープン株式会社 RoboRobo事業部 マーケティング部

E-mail：info@roborobo.co.jp

Webサイト：https://roborobo.co.jp/

【会社概要】

■オープン株式会社（https://open.co.jp/(https://open.co.jp/)）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル 3階

・設立 ：2013年7月

・代表者 ：代表取締役執行役員社長 石井 岳之

・資本金 ：3,000万円

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した情報処理サービス、コンサルタント事業、

アウトソーシング事業、デジタルマーケティング、オンライン広告事業