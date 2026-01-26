【YUGEN Gallery】アートとは深い、遊び。この時代ならではの美意識とは？グループ展「New YUGEN: Between Depth and Play」＜2026年1月31日（土）より開催＞

株式会社ジーン

YUGEN Gallery（東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F）では2026年1月31日（土）より、ギャラリーオープン4周年を記念する企画展「New YUGEN: Between Depth and Play」を開催致します。

当ギャラリーは日本の現代アートを中心に紹介することを目的に、2022年2月に東京・渋谷に創立しました。「YUGEN」とは、日本独自の美意識を表す言葉「幽玄」に由来します。

原点に立ち返りつつ、現代の感覚に開かれた「新しい幽玄」を探る本展。参加作家は、KAKA、斉木駿介、城田彩花、Moe Ohara、持田象二の5名。木彫、絵画、陶芸など境界に囚われない作品群で構成します。

平安時代の木像技法「一木（いちぼく）造り」でポップな木彫作品を制作するKAKA、和紙など自然由来の素材で立体作品を手がけるMoe Ohara、ゲームカルチャーを取り込んだ陶芸作品を発表する持田象二。伝統的な技法、素材に則りつつ現代的なアプローチで工芸を再定義しているアーティストたちです。

平面作品では、日常にあふれる情報を絵画の手法で記録保存する斉木駿介、シュールともミステリーとも形容しがたい作風で人間のネガティブな感情や記憶を描く城田彩花。ともに、私たちが日々生きるなかで抱く違和感を拾い上げ、ポジティブなものへと変換することを試みています。グラフィカルで迷宮的なイメージは観る人に強い印象を残します。

素材に触れ、手を動かす。ものを創ることで日常の中にひそむ神秘や面白さを感じとる。言葉では言い表せない深さへと通じる「遊び」＝アートを実践する作家たちによる、YUGEN Galleryの4周年企画展。ぜひ足をお運びください。

詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/yugen-gallery-4th-anniversary-newyugen-tokyo

開催概要

■タイトル：New YUGEN: Between Depth and Play

■期間 ：2026年1月31日（土）～2月15日（日）

■開館時間：平日13:00～19:00 土日祝日13:00～20:00

※最終日のみ17:00終了

※入場は閉場30分前まで ※会期中無休

■レセプション：1月31日（土）17:00～20:00

■場所 ：YUGEN Gallery

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F（株式会社ジーン／オフィス併設）

■入場料 ：無料

作品について

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

関連作品KAKA《Have no fear transformation》斉木駿介《Clear Vision birthday》城田彩花《「With the dawn, the self takes shape.」》Moe Ohara《飽和》持田象二《samurai》アーティスト・プロフィールKAKA

かか／1995年生まれ。女子美術大学大学院研究科美術専攻立体芸術修了。平安時代の木像技法「一木（いちぼく）造り」、檜や岩絵具といった伝統的な素材を使い、きのこや架空のキャラクターをモチーフにした木彫作品を制作。ポップな印象のなかに複雑な深みがある作風が特徴。



instagram：@kaka_woodart(https://www.instagram.com/kaka_woodart/)

展覧会

2026年 台湾・Hotel Metropolitan Premier Taipei「ONE ART Taipei 2026 アート台北」

2025年 東京・Empathy Gallery グループ展「ブレイク前夜」

東京・木之庄企畫 グループ展「「異郷の旅路」

2023年 中国・中国船舶館 アートフェア「2023rd T&ARTCON」

台湾・333Gallery グループ展「A-R-T in the Brain Hole 2023／脑洞里的艺术馆2023」

斉木駿介

さいき・しゅんすけ／美術家。1987年福岡県生まれ。九州産業大学大学院博士前期課程芸術研究科美術専攻修了。スマホの登場以後、インターネット空間に溢れる情報を組み変えて作品に落とし込むことを制作態度とし、絵画を制作。受賞歴は「15th TAGBOAT AWARD」審査員特別賞（2020年）など。2021年「美術手帖2月号」 ニューカマーアーティスト特集掲載。

instagram：＠shunsukesaiki(https://www.instagram.com/shunsukesaiki/)

展覧会

2025年 東京・Gallery Yukihira「Clear Vision」

東京・roid works gallery 「幽体離脱する風景」

2024年 神奈川・横浜マリンタワー「リプレイする」

2023年 福岡・Artas Gallery「Skip chapter」

京都・京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール「BAD TRIP VR」

2020年 東京・Gallery Yukihira「スクロールする風景」

城田彩花

しろた・あやか／アーティスト。2001年三重県生まれ。2025年3月東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。現在、同大学大学院美術研究科修士課程に在学中。日常に潜む些細な感情の揺れや自己形成のなかで生まれる問いを起点に、感情・記憶・心象風景をテーマとした絵画作品を発表している。



instagram：@puriri_0929(https://www.instagram.com/puriri_0929/)

展覧会

2025年 東京・GALLERY ROOM・A 個展「I am...」

2024年 韓国・アートフェア「ASYAAF」（Gallery LVSから出展）

東京・代官山ヒルサイドテラス「INTRO 1.」（東京藝術大学美術学部絵画科油画3年展）

2023年 神奈川・横浜マリンタワー「ALPHA ET OMEGA」（OIL by美術手帖企画協力）

東京・穏田ギャラリー「城田彩花／益山航⼠2人展」（ALPHA ET OMEGA主催）

京都・haku kyoto gallery グループ展「conversation」

東京・WHAT CAFE「EXHIBITIONvol.24」

2022年 東京・アーツ千代田3331「3331 ART FAIR 2022」

Moe Ohara

大原萌／アーティスト。1987年兵庫県生まれ。2014年より造形作家として活動を開始。誰もが記憶深くに持っている「再生」の精神にアプローチし、現代の問題を問いかける作品を発表。デザイナーとしても活動し、別野加奈 Winter evening concert「ember」（2025年）の舞台演出、ディレクションなどを手がけている。

instagram：@moe.ohara.0(https://www.instagram.com/moe.ohara.0/)

展覧会

2025年 東京・Miaki Gallery 個展「mile stone」

2025年 東京・SPIRAL グループ展「Fragment vol.4」

2024年 東京・TOWER GALLERY 個展「捨てゆかれるものの再生 やがては土へ還るもの」

2023年 東京・oku 個展[no title]

2022年 大阪・Dtree gallery 2人展[no title]

持田象二

もちだ・しょうじ／陶芸家。1993年埼玉県生まれ。2021年東京藝術大学美術学部工芸科卒業。2023年東京藝術大学大学院美術研究科陶芸専攻修了。陶芸を地球上に数千年単位で残るデータベースとして捉えている。ゲームカルチャーにおける歪んだ普遍をテーマに作品を制作。2024年埼玉県川越市に工房を設立、制作拠点としている。

instagram：@mochida_shoji(https://www.instagram.com/mochida_shoji/)

展覧会

2025年 広島・Oh Studio Hiroshima 斉木駿介 持田象二 2人展「 IN-ON-OUT 守破離」

2023年 東京・銀座黒田陶苑 個展

福岡・「アートフェア アジア福岡」

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp