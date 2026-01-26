明誠高等学校様（島根県）がDXハイスクールの取り組みでxG-1を導入
この度、学校法人益田永島学園 明誠高等学校様はDXハイスクールの情報教育の推進並びに同校サッカー部の強化に向けた取り組みを目的としてクロスセンシング株式会社（本社：東京新宿区 代表取締役社長 山田貴之 以下当社）のGNSS（GPS）デバイスの計測ソリューション「xG-1」を導入しました。
今回の導入により、同校におけるDXハイスクールの採択校に求められる情報授業の実施並びにデジタル課外授業としての地域の小・中学校と連携したスポーツイベントでの選手の運動データ計測及び分析、また全国高校サッカー選手権出場経験のあるサッカー部の強化を目的に「xG-1」の使用並びにデータ分析を実施し、クロスセンシングは全面的にサポートしてまいります。
本導入に対する学校法人益田永島学園 理事長 永島一忠氏のコメントは以下の通りです。
「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）の採択校として、クロスセンシング社の協力を得て、「xG-1」を利用した生徒の運動データの採取を通じ、モノのインターネット（IoT)やクラウドコンピューティングの理解といったデジタル関連の情報授業を後期自由選択科目の1群に追加し、普通科生徒に対して実施いたしました。次年度以降継続的に実施できるよう体制を整えていきたい。また、本年は生徒のデジタル課外授業や地域のサッカー振興を目的としたイベントの実施を計画しており、全国高校サッカー選手権出場経験のあるサッカー部の強化も併せて注力していく所存です。」
クロスセンシング代表取締役社長 山田貴之は次の通り述べています。
「明誠高等学校様のDXハイスクールの取り組みに参画できることを大変光栄に思っております。DX授業だけでなく、地域のイベントの実施支援、及びサッカー部の「xG-1」の活用に関して今後も同校を全面的にサポートさせていただきます」
クロスセンシングは「xG-1」のサービス提供及び保守サポート、イベントのサポートを通じて、明誠高等学校様を引き続きご支援させていただきます。
高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）におけるGNSS（GPS）デバイスの計測ソリューション「xG-1」にご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
クロスセンシング株式会社 お問い合わせ窓口：service@xsensing.co.jp
明誠高等学校概要
名称 学校法人 益田永島学園 明誠高等学校
創立 1957年
所在地 島根県益田市三宅町7番37号
理事長 永島 一忠
校長 岩本 康幸
URL：https://www.meisei-masuda.ed.jp/
クロスセンシング株式会社概要
(xSENSING Co.,Ltd.)
設立：2020年11月24日
資本金：9100万円
代表取締役社長 山田 貴之
所在地 東京都新宿区新宿2-4-16 栄幸ビル 9F
TEL 03-4362-6968
Eメール：service@xsensing.co.jp
URL：https://www.xsensing.co.jp/
主要事業
・地理空間情報の取得、分析、利活用に係る事業
・ハードウェア,ソフトウェアの開発、製造、リースおよび販売事業
・サッカー,ラグビー等の屋外スポーツの運動強度解析、ならびにデータ分析サービス