タッセル着脱仕様の上質なレザーアッパーのローファースニーカー「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」が登場

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」より、オールスターの新たなバリエーションとして、スクエアトウとタッセルローファーを組み合わせた「ALL STAR SQUARETOE LOAFER（オールスター スクエアトウ ローファー）」を発売します。2026年2月10日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて展開します。

「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」は、コンバースの象徴であるオールスターに、スクエアトウのレザーシューズをモチーフとしたデザインを組み合わせたモデルです。タッセルは取り外し可能な仕様で、タッセルローファーの意匠を取り入れています。アッパーにはほどよいツヤと上質な質感のスムースレザーを使用し、ミッドソールとアウトソールには軽量かつ柔軟性のある素材を採用。レザーシューズのような端正な佇まいを持ちながら、スニーカーならではの快適な履き心地を実現しています。

ALL STAR SQUARETOE LOAFER(https://converse.co.jp/products/31316980)

商品名：ALL STAR SQUARETOE LOAFER（オールスター スクエアトウ ローファー）

価格：17,600円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

素材：アッパー：レザー アウトソール：ラバー

POINT

・トレンドのタッセルローファーパターンを採用。

・取り外しが可能なタッセルパーツを採用し、コインローファーと2WAY着用が可能。

・アッパーは高級感のある上質なスムースレザーを採用。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/