タッセル着脱仕様の上質なレザーアッパーのローファースニーカー「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」が登場

写真拡大 (全10枚)

コンバースジャパン株式会社


「CONVERSE（コンバース）」より、オールスターの新たなバリエーションとして、スクエアトウとタッセルローファーを組み合わせた「ALL STAR SQUARETOE LOAFER（オールスター スクエアトウ ローファー）」を発売します。2026年2月10日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて展開します。



「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」は、コンバースの象徴であるオールスターに、スクエアトウのレザーシューズをモチーフとしたデザインを組み合わせたモデルです。タッセルは取り外し可能な仕様で、タッセルローファーの意匠を取り入れています。アッパーにはほどよいツヤと上質な質感のスムースレザーを使用し、ミッドソールとアウトソールには軽量かつ柔軟性のある素材を採用。レザーシューズのような端正な佇まいを持ちながら、スニーカーならではの快適な履き心地を実現しています。



ALL STAR SQUARETOE LOAFER(https://converse.co.jp/products/31316980)




商品名：ALL STAR SQUARETOE LOAFER（オールスター スクエアトウ ローファー）


価格：17,600円（税込）


サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm


素材：アッパー：レザー アウトソール：ラバー



POINT


・トレンドのタッセルローファーパターンを採用。


・取り外しが可能なタッセルパーツを採用し、コインローファーと2WAY着用が可能。


・アッパーは高級感のある上質なスムースレザーを採用。



【お問い合わせ先】
コンバースインフォメーションセンター
TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00
https://converse.co.jp/