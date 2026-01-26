タッセル着脱仕様の上質なレザーアッパーのローファースニーカー「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」が登場
「CONVERSE（コンバース）」より、オールスターの新たなバリエーションとして、スクエアトウとタッセルローファーを組み合わせた「ALL STAR SQUARETOE LOAFER（オールスター スクエアトウ ローファー）」を発売します。2026年2月10日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて展開します。
「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」は、コンバースの象徴であるオールスターに、スクエアトウのレザーシューズをモチーフとしたデザインを組み合わせたモデルです。タッセルは取り外し可能な仕様で、タッセルローファーの意匠を取り入れています。アッパーにはほどよいツヤと上質な質感のスムースレザーを使用し、ミッドソールとアウトソールには軽量かつ柔軟性のある素材を採用。レザーシューズのような端正な佇まいを持ちながら、スニーカーならではの快適な履き心地を実現しています。
ALL STAR SQUARETOE LOAFER(https://converse.co.jp/products/31316980)
商品名：ALL STAR SQUARETOE LOAFER（オールスター スクエアトウ ローファー）
価格：17,600円（税込）
サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm
素材：アッパー：レザー アウトソール：ラバー
POINT
・トレンドのタッセルローファーパターンを採用。
・取り外しが可能なタッセルパーツを採用し、コインローファーと2WAY着用が可能。
・アッパーは高級感のある上質なスムースレザーを採用。
【お問い合わせ先】
コンバースインフォメーションセンター
TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00
https://converse.co.jp/