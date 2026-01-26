【佐渡アウトドアベース】『佐渡ロングライド210』出場者限定特別プランを販売

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア佐渡株式会社（本社：新潟県佐渡市、代表取締役社長：堀口 智顕、以下当社）が運営する「佐渡アウトドアベース(https://gotosado.com/outdoorbase/)」は、2026年5月17日（日）開催の『2026佐渡ロングライド210』出場者向けに、特別プランの販売を開始しました。

写真提供：佐渡ロングライド実行委員会

今回ご用意した特別プランは、佐渡の4大スポーツイベントの一つとして全国から多くの出場者が集結する『2026佐渡ロングライド210』にあわせ、当社グループの「たびのホテル佐渡(https://sado.tabino-hotel.jp/)」と連携し、ご滞在からレース当日までをスムーズにつなぎ、集中してレースに挑んでいただける環境を整えることを目的に企画しました。

特別プランの特長

面倒なお手続きは一切なく、快適・安心の特別プラン

・ バイクの組立補助・基本的なメンテナンス

・ 輪行箱を含む大型荷物のお預かり、事前配送も受け入れ可能

・ シャワールーム利用およびホテル間の荷物配送

・ 佐渡島中央の「たびのホテル佐渡」での快適宿泊

・ 大浴場オールナイト開放で大会前後の疲労回復をサポート

・ 「自然エネルギーの島」構想に参加できるエコプラン

「佐渡アウトドアベース」において、バイクの組立補助や基本的なメンテナンス、輪行箱を含む大型荷物のお預かり、シャワールームの利用に加え、ホテルとの間での荷物配送にも対応します。また、輪行箱の事前配送もお受けいたします。

ご宿泊は佐渡島のほぼ真ん中に位置する「たびのホテル佐渡」をご用意しました。「自然エネルギーの島」構想実現を目指す同ホテルが推奨するエコプランを通じて、滞在そのものが佐渡市の【ゼロカーボンアイランド宣言】への賛同につながります。

料金（1室あたり・消費税、サービス料込）

◇キッチン付きセミダブル（15m²）、

2泊 1名様 36,000円 2名様 48,000円

3泊 1名様 49,000円 2名様 66,000円

◇キッチン付きツイン（15平方メートル ）またはスタンダードツイン（15平方メートル ）

2泊 1名様 36,000円 2名様 48,000円

3泊 1名様 49,000円 2名様 66,000円

◇デラックスツイン（22m²）

2泊 2名様 54,000円 3名様 73,000円

3泊 2名様 74,000円 3名様 101,000円

※キッチン付きセミダブルはセミダブルベッド1台、ツインタイプはシングルベッド2台。デラックスツインのお部屋は追加エキストラベッドで最大3名まで宿泊可能。

※調理器具は希望に応じて事前にお部屋へご用意。調味料はございません。

※組立後の自転車はホテル内に持ち込めません。必ず輪行袋に入れてお持ち込みください。

※お部屋のアメニティ交換やシーツの取り替えは行いません。

※設定日以外の宿泊も対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

ご予約

プランの詳細 :https://www.sfsado.co.jp/lp/sob-longride/

１.お電話でのご予約

「佐渡アウトドアベース」までお電話ください。

電話番号：0259-58-8081

営業時間：10月～3月まで9:00～17:00 4月～9月まで9:00～19:00

２.インターネットからのご予約

Gotosado https://gotosado.com/contact/

【たびのホテル佐渡】 ～島のど真ん中！泊まるたびに嬉しくなるMyホテル～

「たびのホテル佐渡(https://sado.tabino-hotel.jp/)」が大切にしているのは、何よりもお客様に気持ちよく寛いでいただける時間と空間です。和の伝統を随所に散りばめたモダンな建物で、Myホームのようにお過ごしいただきますよう安心安全快適空間のご提供に努めています。そして佐渡愛たっぷりのスタッフによる心温かいプラスαのサービスで、皆様のご滞在をサポートいたします。

●大浴場のオールナイト開放サービス♪

『2026佐渡ロングライド210』開催期間限定で、大浴場をオールナイトで解放します。

自然環境豊かな島の水深332mから取水した海洋深層水の成分を活かした大浴場で、旅の疲れを癒し、里海の恵みですべすべお肌に！ ぜひ、心身ともにリフレッシュし、大会当日の快適スタートと、ゴール後の疲労回復にお役立てください。

◇5/15（金）～5/17（日）

各日 12：00 ～ 翌朝9：00まで

■所在地：新潟県佐渡市千種113番12

■電話番号：0259-58-8020

■アクセス：

・「新潟港佐渡汽船ターミナル」から「両津港」まで、ジェットフォイルで67分、

カーフェリーで150分

・「両津港」より車で約25分（国道350号線経由）

路線バス：本線 両津港から金井まで約27分 金井バス停から徒歩3分

タクシー送迎： おけさ観光タクシー https://www.okesa-taxi.jp/

■客室数：129室（たびのホテルlive 佐渡、たびのホテルliveII佐渡 18室含む）

■付属設備：大浴場、レストラン、コインランドリー、駐車場他

【佐渡アウトドアベース】～“人と人 人と自然をつなぐ”アウトドアアクティビティの総合拠点～

『ジャパントラベルアワード 2023』で「感動地」としても認定された「佐渡アウトドアベース(https://gotosado.com/outdoorbase/)」は、佐渡の玄関口「両津港佐渡汽船ターミナル」より徒歩4分に位置し、自然とアウトドアを愛するすべての人に向けた便利な拠点です。サイクリング、カヤック、トレッキング、キャンプ、釣り、トライアスロンなど、佐渡で楽しめるアクティビティを手ぶらでお楽しみいただけます。

■所在地：新潟県佐渡市両津夷 271-1

■電話番号：0259-58-8081

■アクセス：両津港ターミナルから徒歩 4 分

サンフロンティア佐渡株式会社

サンフロンティア佐渡株式会社は、「観光で佐渡を元気に！」をテーマに、日本が誇る魅力を備えた観光地である新潟県佐渡市の魅力を活かした地域創生事業に挑戦し、佐渡における宿泊施設運営とタクシー・観光バス・レンタカー等の交通インフラ事業等の展開を通じて、地域の活性化への寄与を目指しています。



【会社概要】

会社名：サンフロンティア佐渡株式会社

代表取締役社長：堀口 智顕

設立：2017年11月

本社：新潟県佐渡市千種78-4

事業内容：ホテル運営事業、旅行代理店事業、レンタカー事業、飲食店運営等

URL：https://www.sfsado.co.jp/