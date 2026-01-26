小倉城や門司港レトロ、若戸大橋を巡る「KITAKYUSHU OPEN TOP BUS」運行開始！

福岡県北九州市（北九州市役所）

「KITAKYUSHU OPEN TOP BUS」

北九州市では、令和８年３月２７日より、北九州の街をいつもより高い視点から楽しむことができる「KITAKYUSHU OPEN TOP BUS」の運行が開始されます。運行ルートは「門司港コース」と「若戸大橋コース」の2コースが設定され、日本有数の工業地帯である北九州工業地域や、響灘沿岸の関門橋・若戸大橋、歴史的・文化的価値のある小倉城や門司港レトロなど数多くの観光スポットを巡ります。

詳細は、西日本鉄道株式会社様リリース資料をご覧ください。

運行概要

西日本鉄道(株)ニュースリリース :https://www.nishitetsu.co.jp/ja/news/news20260123_3/main/0/link/25_105.pdfコース１.門司港コース１.門司港コース（約９０分）

海沿いのレトロな街並みや国の重要文化財である門司港駅、本州と九州を結ぶ関門橋を真下から堪能できるルート。圧巻の景色を楽しめます。

２.若戸大橋コース２.若戸大橋コース（約９０分）

若戸大橋や北九州の工業地域のほか、国内最大規模を誇る風力発電装置の巨大な風車を間近で望めるルート。昼夜で異なる景色を楽しめます。

運賃

大人：2,500円（税込） 小児（小学生以下）：1,250円(税込) ※全コース同一運賃

運行開始

2026年3月27日（金）～

予約開始

2026年2月27日(金) 午前８:００～（WEB・電話のみ） ※窓口での予約は3月27日(金)より開始