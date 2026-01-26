キッコーマン公式 LINE に「みつかる♪きょうのごはん」が登場！

キッコーマン株式会社

キッコーマン株式会社は、1月26日よりLINE公式アカウントで、会話型AIエージェントを活用したレシピ提案サービス「みつかる♪きょうのごはん」の提供を開始します。

「みつかる♪きょうのごはん」は、キッコーマンの公式コーポレートキャラクターの「なあにちゃん」との自然な会話を通じて、レシピサイト「ホームクッキング」に掲載している9,000以上のレシピから、お客様の要望に合わせて最適なレシピを提案するサービスです。

日常において、「きょうのごはん何つくろう？」という悩みは多くのお客様が抱える共通のものです。いつも同じメニューしか思い浮かばない、冷蔵庫にある食材で手早くつくりたい、家族の好みに合わせたい―― そんなさまざまな思いに寄り添い、毎日の料理を少しでも前向きに楽しんで欲しいという願いを込めて本サービスを開発しました。

■「みつかる♪きょうのごはん」が毎日の料理をサポート

「みつかる♪きょうのごはん」は、冷蔵庫にある食材や調理時間、家族の好みなどについて、会話形式でLINEに入力するだけでレシピを提案します。例えば「きょうは何をつくろう？」「冷蔵庫にピーマンと豚バラがあるんだけど…」といった内容を入力すると、AIが条件（食材・調理時間・味の好みなど）を解析し、キッコーマンのレシピサイト「ホームクッキング」に掲載されている9,000以上のレシピから最適なメニューを提案します。

当社の調査（＊）によると、料理にまつわる面倒な家事（複数回答）は、1位「献立を考える」（57.0%）、2位「食器洗い、食器収納、片付け」（53.0%）、3位「食材の準備、下ごしらえ」（38.8%）でした。また、最も面倒な家事（単一回答）として「献立を考える」と回答した人は30.5%でした。



「みつかる♪きょうのごはん」を使うことで、「なあにちゃん」と友達に相談するような気軽さで、毎日のごはんを決めることができます。

■「みつかる♪きょうのごはん」の使い方

LINE公式アカウントで「キッコーマン」を友だち追加し、トーク画面下部のメニューから「使ってみる▶」をタップすると使用できます。（アカウント名：キッコーマン）

■「なあにちゃん」とは？

「なあにちゃん」は、キッコーマンの公式コーポレートキャラクターです。キッコーマンが1961年から販売しているしょうゆ卓上びんをモチーフにしています。

キッコーマンの食への想いをお客様と共有するとともに、食に関心を持ち、その大切さを感じてほしいという願いを込め、SNSや公式サイトなどで「なあにちゃん」が「おいしいってなあに？」という問いかけをしています。

キッコーマンは1973年から、電話でのレシピ紹介サービス「キッコーマン もしもしクッキング」で、お客様向けの「レシピ提案」の取り組みを本格的に開始しました。以来50年以上、冊子、WEBサイト、スマートフォン用アプリなど、時代やお客様のニーズに合わせて形を変えながら、お客様の毎日の料理をサポートする「レシピ提案」を続けてまいりました。

キッコーマンはこれからも、お客様の生活を豊かにし、心身の健康を応援するレシピや情報をお届けしてまいります。

（＊）キッコーマン＋会員にインターネット調査で実施 n=2,175（2025年9月）

１．提供開始

2026年1月26日（月）

２．サービス提供アカウント

キッコーマン LINE公式アカウント（無料）

https://lin.ee/myNftr7

３．ツール名

Ligla（株式会社TimeTechonologies）

https://ligla.jp/



４．お客様お問合せ先

キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358

【参考資料１】キッコーマン「レシピ提案」の歴史

キッコーマンは、個人経営時代の明治・大正期からお客様向けの「レシピ提案」をしていたとされていますが、現在残っている最も古い記録は、昭和初期の広告です。

お客様向けのサービスとして開始したのは1973年、電話でのレシピ紹介サービス「キッコーマン もしもしクッキング」です。以来50年間、時代やお客様のニーズに合わせて形を変えながらお客様の毎日の料理をサポートする「レシピ提案」を続けています。

【参考資料２】現在の世界各地でのキッコーマンの「レシピ提案」（主要市場）

日本(https://www.kikkoman.co.jp/homecook/)

・「ホームクッキング」という名称

・1997 年開設

・季節の食材を使ったレシピが人気

・「すき焼き」が人気 No.1 レシピ

アメリカ(https://kikkomanusa.com/homecooks/recipes-and-videos/)

・肉料理を中心に、北米の食文化に しょうゆを融合したレシピを紹介

・特に「テリヤキ」レシピが人気

・英語・スペイン語・中国語で展開

ヨーロッパ(https://www.kikkoman.eu/recipes/)

・欧州各国の食文化やビーガン

・ベジタリアンなど食の嗜好

・スタイルにあわせたレシピを多数掲載

・17 か国、16 言語で展開

アジア(https://www.kikkoman.com.sg/recipes/)

・アジア各国の料理を中心に、食文化や食の嗜好

・スタイルに合わせたレシピ等を紹介

・英語で展開

中国(https://www.kikkoman.com.cn/recipe_top.php)

・中国の家庭料理を中心に、しょうゆ を使用したレシピを紹介

・肉や魚などの食材、煮る焼くなどの 調理方法、主食・前菜など献立別でのレシピ探しに対応

ブラジル(https://kikkoman.com.br/kikkomanbrasil/shoyu-fermentacao-natural/receitas.html)

・ブラジル現地の料理にしょうゆ等の調味料を融合したレシピを紹介

・ポルトガル語で展開

グローバルサイト(https://www.kikkoman.com/en/cookbook/)

・日本の食と料理を学びたい海外の方向け。日本の家庭料理を中心に、しょうゆや豆乳を使ったレシピが豊富

・人気レシピ「スキヤキ」「テリヤキ」「バターしょうゆライス」

・健康や食文化に関する記事を毎月公開

・英語で展開 世界各地からのアクセス