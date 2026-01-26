『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』などヒット作を手がける敏腕漫画編集者・林士平、初の著書『９人の「超個性」プロの新仕事論』2026年3月30日（月）発売！

株式会社双葉社

時代を作り、人々を熱狂させる「ヒットメーカー10人」が本音で語る「プロの新仕事論」。目まぐるしく変化していく時代、5年後に成功を手にするにはーー？ 10代20代30代は必見！ その全スキルが分かりやすく図解入りで明かされる。

●「“枠をはみ出る瞬間”が自分を引き上げる」

●「プロへの近道は“数をこなすこと”」

●「“組織における立ち位置”を見極める」

●「企画は“立体的に考えることでうまくいく”」

●「迷いが生じたら“嘘のない自分”を信じる」

●「コミュニケーションはまず“自分を開示する”」

●「“言語化”を徹底しながら“言語化できない感覚”も意識する」

……etc.

2024年7月1日の配信開始以降、業界内外から好評を博してきた、敏腕漫画編集者・林士平のポッドキャスト番組『林士平のイナズマフラッシュ』が、ついに書籍化！

本番組では、人気漫画『SPY×FAMILY』や『チェンソーマン』などを手がける漫画編集者・林士平がホストとなり、ジャンルを超えた多彩なゲストを招いて、ヒット作品の舞台裏や次に作りたいもの、仕事観、価値観、人生の転機など、「成果を生み出す思考」に迫ってきた。

本書ではその内容を再構成し、「各界の第一線」で活躍するゲスト8名との対談を収録。さらに、数多くのラジオ番組や「オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム」の製作総指揮を務め、番組の企画者でもあるラジオプロデューサー・石井玄との「完全書き下ろし対談」も特別掲載。

バラエティ、ドラマ、映画、広告、ラジオ、アニメ、お笑い……異なる領域のヒットメーカーたちは、激変していく時代に、自分をどうプロデュースし、チームを動かし、仕事に向き合っているのか。その対話から、「企画力」「引き出し力」「チーム力」「インプット力」「突破力」をはじめ、どんな仕事にも応用できる「普遍的なスキル」が見えてくる！

異なる業界の「思考法」を学べば、自分の仕事を一段引き上げる「武器」になること間違いなし！ コンテンツを生み出すクリエイターのみならず、すべてのビジネスパーソンに、「視座」を与える一冊となっている。

【対談ゲスト】（敬称略）

1. 津田健次郎（声優・俳優）

2. 糸井重里（ほぼ日代表）

3. 野木亜紀子（脚本家）

4. 風間俊介（俳優）

5. 佐野亜裕美（ドラマプロデューサー）

6. 山田兼司（映画プロデューサー）

7. 蓮見翔（ダウ90000）

8. 佐久間宣行（テレビプロデューサー）

9. 石井玄（ラジオプロデューサー）

※書影、タイトルは変更になる可能性もございます。

＜著者プロフィール＞

林士平（リン・シヘイ）

2006年に集英社に入社。「月刊少年ジャンプ」「ジャンプ SQ.」の編集者を歴任し、現在は株式会社ミックスグリーン代表取締役・「少年ジャンプ+」編集部員。現在の担当作品は『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』『ダンダダン』『ケントゥリア』『こころの一番暗い部屋』『野球・文明・エイリアン』『WITCHRIV』。アニメ・舞台・イベントの監修やプロデュース、Podcast配信『林士平のイナズマフラッシュ』、「MANGA APARTMENT VUY」なども手掛けている。

＜書誌情報＞

タイトル：『９人の「超個性」プロの新仕事論』

著者：林士平

発売日：2026年3月30日（月）

判型：四六判

価格：2090円（税込）

発売：双葉社

ISBN：9784575320633