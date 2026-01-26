『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』などヒット作を手がける敏腕漫画編集者・林士平、初の著書『９人の「超個性」プロの新仕事論』2026年3月30日（月）発売！
時代を作り、人々を熱狂させる「ヒットメーカー10人」が本音で語る「プロの新仕事論」。目まぐるしく変化していく時代、5年後に成功を手にするにはーー？ 10代20代30代は必見！ その全スキルが分かりやすく図解入りで明かされる。
●「“枠をはみ出る瞬間”が自分を引き上げる」
●「プロへの近道は“数をこなすこと”」
●「“組織における立ち位置”を見極める」
●「企画は“立体的に考えることでうまくいく”」
●「迷いが生じたら“嘘のない自分”を信じる」
●「コミュニケーションはまず“自分を開示する”」
●「“言語化”を徹底しながら“言語化できない感覚”も意識する」
……etc.
2024年7月1日の配信開始以降、業界内外から好評を博してきた、敏腕漫画編集者・林士平のポッドキャスト番組『林士平のイナズマフラッシュ』が、ついに書籍化！
本番組では、人気漫画『SPY×FAMILY』や『チェンソーマン』などを手がける漫画編集者・林士平がホストとなり、ジャンルを超えた多彩なゲストを招いて、ヒット作品の舞台裏や次に作りたいもの、仕事観、価値観、人生の転機など、「成果を生み出す思考」に迫ってきた。
本書ではその内容を再構成し、「各界の第一線」で活躍するゲスト8名との対談を収録。さらに、数多くのラジオ番組や「オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム」の製作総指揮を務め、番組の企画者でもあるラジオプロデューサー・石井玄との「完全書き下ろし対談」も特別掲載。
バラエティ、ドラマ、映画、広告、ラジオ、アニメ、お笑い……異なる領域のヒットメーカーたちは、激変していく時代に、自分をどうプロデュースし、チームを動かし、仕事に向き合っているのか。その対話から、「企画力」「引き出し力」「チーム力」「インプット力」「突破力」をはじめ、どんな仕事にも応用できる「普遍的なスキル」が見えてくる！
異なる業界の「思考法」を学べば、自分の仕事を一段引き上げる「武器」になること間違いなし！ コンテンツを生み出すクリエイターのみならず、すべてのビジネスパーソンに、「視座」を与える一冊となっている。
【対談ゲスト】（敬称略）
1. 津田健次郎（声優・俳優）
2. 糸井重里（ほぼ日代表）
3. 野木亜紀子（脚本家）
4. 風間俊介（俳優）
5. 佐野亜裕美（ドラマプロデューサー）
6. 山田兼司（映画プロデューサー）
7. 蓮見翔（ダウ90000）
8. 佐久間宣行（テレビプロデューサー）
9. 石井玄（ラジオプロデューサー）
※書影、タイトルは変更になる可能性もございます。
＜著者プロフィール＞
林士平（リン・シヘイ）
2006年に集英社に入社。「月刊少年ジャンプ」「ジャンプ SQ.」の編集者を歴任し、現在は株式会社ミックスグリーン代表取締役・「少年ジャンプ+」編集部員。現在の担当作品は『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』『ダンダダン』『ケントゥリア』『こころの一番暗い部屋』『野球・文明・エイリアン』『WITCHRIV』。アニメ・舞台・イベントの監修やプロデュース、Podcast配信『林士平のイナズマフラッシュ』、「MANGA APARTMENT VUY」なども手掛けている。
＜書誌情報＞
タイトル：『９人の「超個性」プロの新仕事論』
著者：林士平
発売日：2026年3月30日（月）
判型：四六判
価格：2090円（税込）
発売：双葉社
ISBN：9784575320633