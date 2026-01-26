人気ラーメン店「Nii」「つけ麺 和 東京本店」からデリバリー限定麺が新登場

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」に、「デリ麺プロジェクト」の第七弾として人気ラーメン店「Nii」「つけ麺 和 東京本店」の2店舗が、新たに参画し、デリバリー限定麺の提供を開始します。

menuは日本最大級のラーメン情報メディア「ラーメンWalker」との共同企画として、デリバリーラーメンの新しい楽しみ方や選択肢を広げるべく、カップ麺やチルド麺に次ぐ新たなラーメン文化「デリ麺」の普及を目指し、「デリ麺プロジェクト」を2025年4月より立ち上げました。

第七弾となる今回は、大人気店「Nii」、「つけ麺 和 東京本店」が新たにmenuで注文可能になりました。各店舗には、デリバリーの特性である「注文してから手に届くまでの時差」を考慮して、“30分後に楽しめる”をテーマに、ご自宅でラーメンを美味しく召し上がっていただけるよう工夫した、デリバリー限定麺を開発していただきました。お店で食べるラーメンとはまた一味異なるラーメンを、心ゆくまでお楽しみください。

●「デリ麺プロジェクト」第七弾概要

「デリ麺プロジェクト」第七弾で新たに参画した人気ラーメン店「Nii」、「つけ麺 和 東京本店」から、デリバリー限定麺が登場します。

・公開日時：2026年1月26日（月）

・対象エリア：店舗によりお届け可能なエリア・時間が異なります。詳しくはmenuアプリよりご確認ください。

・参画店舗：Nii(https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13235183/)、つけ麺 和 東京本店(https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132404/13217032/)

●第七弾店舗・限定商品紹介

Nii

※1月28日（水）から注文可能

大塚で2019年にオープンした「Nii」は、イタリアンをルーツにもつ創作系ラーメン店。これまで多様な生産者とともに一杯を創りあげ、変化を楽しみながら「その時いちばんの美味しさ」を追求してきました。四季がめぐるだけではなく、自然は毎年違う表情を見せるその考えのもと、食材を決め打ちせず、旬と状態を見極めて一杯を設計しています。創作料理のスペシャリストとして培った発想力と構成力を、ラーメンという一杯に落とし込み、今の最高の一杯を届けています。

【限定麺】

「スペシャル辛味噌ラーメン」

大塚「Nii」がデリバリー限定で届ける、スペシャル辛味噌ラーメン。濃厚な味噌のコクを芯に、辛味を重ねて「旨さが先に立つ」バランスへ磨き上げました。ひと口目は香ばしく力強く、食べ進めるほどに味噌の甘みと旨味が広がり、後半は辛味が輪郭をきゅっと引き締めて箸が止まらない。特注麺がスープをしっかり抱え込み、最後の一滴まで満足感を押し上げます。

つけ麺 和 東京本店

2018年の創業以来、日本最高峰の濃厚魚介豚骨つけ麺として高い支持を集める「つけ麺 和 東京本店」。看板商品のつけ麺は、鶏・豚・魚介を組み合わせた出汁を4日間かけて丁寧に仕込み、重厚でありながらクリーミーな味わいに仕上げています。極太ストレート麺との相性も抜群で、低温調理チャーシューやスウィーツ味玉など具材に至るまで徹底してこだわり抜いた一杯が特徴です。高級食材を用いたプレミアムな限定麺でもラーメンファンを熱狂させています。現在は東京本店を中心に、宮城・岩手などへと展開。職人技に裏打ちされた品質と地域に根ざした店舗づくりを強みに、さらなる成長を続けています。

【限定麺】

「高級のどぐろラーメン」

高級魚のどぐろの出汁を贅沢に使用した、芳醇で奥深い一杯。上品な甘みを含む脂がスープに溶け込み、まろやかなコクと香り立つ旨味を生み出します。麺のすすり心地が相まって、食材本来の美味しさを存分に楽しめる仕立てに。特別感あふれる味わいを堪能できる極上品です。

「デリ麺プロジェクト」に関する詳細は、以下リリースをご覧ください。

●「ラーメンWalker」について

「ラーメンWalker」は2008年のムックの創刊以来、日本最大級のラーメン情報メディアとして、TVやWeb、SNS、リアル店舗など含めて、マルチメディアで最新ラーメン情報を発信。ラーメン文化発展のため、挑戦を続けています。

●menu株式会社について

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。