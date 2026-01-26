「お得も、楽も、選べる。」“使ってミスミ”得楽キャンペーン実施のお知らせ

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野龍隆）は、2026年1月27日（火）より、対象サービスのご利用で豪華賞品が当たる「“使ってミスミ”得楽キャンペーン」を実施します。

■ キャンペーン実施について

ミスミは、ものづくり産業に携わるお客さまの“時間価値”向上を使命とし、テクノロジーやAIを活用し、設計業務を「楽」に、コストダウンにつながる「得」になるサービスを幅広く展開しています。

本キャンペーンは、ミスミの便利なサービスを改めて体験いただき、業務の効率化やコスト削減に貢献したいという想いから企画しました。

「使えば使うほど」「初めての利用で」当選確率がアップする今回のキャンペーンをきっかけに、“新ミスミ”のサービスをぜひご体感ください。

▼キャンペーンの詳細はこちら

https://jp.misumi-ec.com/pr/cp_tokuraku_service/

■ キャンペーン概要

キャンペーン期間中、特設サイトからエントリーの上対象サービスをご利用いただくと、抽選で豪華賞品が当たります。ご利用いただいたサービス数に応じて当選確率がアップ。特に、初めてサービスを利用いただくと、当選確率が大幅アップします。

【キャンペーン期間】

2026年1月27日（火）～ 2026年3月13日（金）

【応募の流れ】

・期間中にキャンペーンに応募し、対象サービスをご利用ください。

・応募とサービス利用はどちらが先でも問題ありません。

・なお、キャンペーン応募にはミスミの会員登録(https://jp.misumi-ec.com/contents/regist/)が必要です。

【賞品内容】

3つのコースからいずれかをお選びください。

１. 得コース：メリタ ミル付き全自動コーヒーメーカー … 10名様

２. 楽コース：Panasonic 単機能レンジ Bistro （ビストロ）… 10名様

３. 楽得どら焼き：1000名様

【対象サービス】

本キャンペーンの対象となるサービスと、利用条件は以下の通りです。

サービス詳細を見る(http://jp.msm-ep.com/pr/noukiwari/)サービス詳細を見る(https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/?utm_source=Ecatalog&utm_medium=LP&utm_campaign=AL-MK-20260127-MJP-JP25013&utm_content=AL_20260127_tokuraku)商品一覧を見る(http://jp.msm-ep.com/maker/misumi/mech/product/sensor/)サービス詳細を見る(http://jp.msm-ep.com/service/rd/)サービス詳細を見る(http://jp.msm-ep.com/pr/ai_chat/)サービス詳細を見る(http://jp.msm-ep.com/special/alumiframe/frames/pr/)サービス詳細を見る(http://jp.msm-ep.com/service/large_order/)サービス詳細を見る(http://jp.msm-ep.com/service/floow/)商品一覧を見る(http://jp.msm-ep.com/maker/misumi/mech/pr/newproduct/economy/)

【当選発表・賞品発送】

・厳正なる抽選の上、当選者を決定します。当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

・賞品の発送は、2026年3月末月頃を予定しております。

・賞品は応募時にご登録いただいたご住所宛てに発送いたします。登録情報に誤りがある場合、賞品をお届けできない場合がございます。

【応募上のご注意】

・応募は1人1回限り有効です。

・プレゼント対象者はキャンペーンに応募した会員（ログイン）IDをお持ちのお客さまです。

・賞品の贈呈がございますので、貴社の社内ルールなどをご確認のうえ、本企画にご参加ください。

・連絡先および賞品の送付先が国内の方、かつ日本国内在住の方に限ります。

・本応募要項は予告なく変更または終了することがあります。変更された場合、変更後の内容が適用されます。

・締め切り間近はアクセス集中等によりつながりにくくなる場合がありますので、お時間に余裕をもってご応募ください

詳細は以下、キャンペーン特設サイトをご参照ください。

https://jp.misumi-ec.com/pr/cp_tokuraku_service/

【個人情報保護について】

当社が取得した個人情報は、「ミスミグループ 個人情報・お客様情報保護方針(https://jp.misumi-ec.com/contents/privacy/)」に基づき、キャンペーンに関する当社からのご連絡の他、当社グループ各社の商品・サービスのご案内・アンケートなどのために利用します。（e-mailによるものを含みます。）

【お問い合わせ】

・当選の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

・応募受付の確認、応募後の当選確率の状況、当選・落選についてのご質問は受け付けておりません。

・キャンペーンに関するお問い合わせはメールのみ受け付けます。電話でのお問い合わせは受け付けておりません。

“使ってミスミ”キャンペーン事務局: misumi_campaign_jpid@misumi.co.jp



■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。