マイナ免許証に対応した安全運転管理サポートシステムを販売開始

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）と株式会社DNPアイディーシステム（IDS）は、運転免許情報が記録されたマイナンバーカード（マイナ免許証）に対応した安全運転管理の支援機能を開発しました。運転者がアルコールチェックと免許証チェックを行わないと車両の鍵を取り出せない「DNP安全運転管理サポートシステム（VD-3）」＊1にこの機能を追加し、2026年1月26日に販売を開始します。

本機能は運転免許証とマイナ免許証の双方に対応しており、目視確認に頼らない確実な資格確認が行えます。また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（通称「番号法」）＊2を踏まえ、個人番号（マイナンバー）をシステムに取得・保存しないセキュアな設計を実現しました。企業・団体の安全運転管理者の業務負荷軽減とコンプライアンス強化を支援します。

【開発の背景と狙い】

マイナ免許証に対応した安全運転管理サポートシステムのイメージ

2025年3月24日のマイナ免許証の運用開始以降、運転者は運転免許証とマイナ免許証のいずれか、または両方を保有する状況となっています。これによって企業・団体の安全運転管理では、「マイナ免許証のカード表面では運転資格や有効期限を目視で確認できない」「同一ドライバーが日によって異なるカードを持参した場合の管理が煩雑になる」「マイナンバーの取り扱いリスクを回避しながら資格確認の確実性を高める必要がある」などの課題が顕在化しています。

こうした課題の解決に向けてDNPとIDSは今回、目視確認に頼らない確実な資格確認と、管理者の運用負荷を最小限に抑える新機能を開発しました。

【マイナ免許証対応の安全運転管理支援機能の特長】

○運転免許証とマイナ免許証の一元管理を実現

同一ドライバーが運転免許証とマイナ免許証の2枚を保有している場合でも、システム上で同一人物として管理できます。ドライバーが持参したどちらのカードでも登録済み情報との自動照合を行えるため、よりスムーズな点呼業務のサポートにつながります。

○「番号法」を踏まえ、マイナンバーを取得しない設計

ICチップ読み取りと券面スキャンを一体で行う「IDドキュメントリーダー」＊3を活用し、券面では確認できないマイナ免許証の運転免許情報（有効期限、免許種別等）をシステムが自動判定します。システムでは券面に記載されているマイナンバーを取得・保存せず、運転免許情報のみを抽出する仕組みを実装しました（特許出願中）。

○ICチップ読み取りで有効期限切れ等の「無資格」を自動検知

マイナ免許証が有効期限切れの場合はアラートを表示し、鍵保管ボックスから車両の鍵を取り出せないように制御します。またマイナ免許証は、10回連続して暗証番号を誤入力するとICチップがロックされる仕様のため、本システムでは誤入力の回数を表示して確認できるようにしました（ロックされた場合は、警察署または免許センター等での手続きが必要となります）。

【今後の展開】

DNPとIDSは、運転者や車両の安全管理に関わる本システムを物流・運輸業界や自治体など多様な企業・団体に広く展開することで、2029年度までに累計10億円の売上を目指します。また、法令改正や社会情勢の変化に対応した機能の拡充を継続的に進めていきます。



＊1 DNP安全運転管理サポートシステム（VD-3）について → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172569_4986.html

＊2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 → https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027/

＊3 IDドキュメントリーダーについて → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172573_4986.html

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。