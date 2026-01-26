2025年のクリスマスは43.2%が「特に何もしなかった」福袋購入は10～20代が多い傾向（エクスクリエ調べ）

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社でソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨）は、全国15歳～69歳男女（1,200人）を対象に「クリスマス・年末年始の消費実態調査（2025-2026年シーズン）」をWebアンケートにて2026年1月6日（火）～1月7日（水）に実施しました。

●調査サマリ

●調査結果

- 2025年のクリスマスは「ケーキを食べた」が44.3%で最多、子育て家庭では68.9%- 43.2%の人がクリスマスに「特に何もしなかった」。「仕事や学業」を理由に挙げる人が24.1%- 年末年始の支出額は59.9%が「昨年とほぼ同じ」、子育て家庭では「昨年より増えた」が25.8%- 24.0%の人が福袋を購入、10～20代の購入率が他年代より高い- クリスマスから年末年始開催のECモールセールは21.7%の人が利用、特に20代の利用率が高い- 利用したセールはAmazonの「スマイルSALE 初売り」が最多、中高年層は楽天市場を利用全調査結果のダウンロードはこちら :https://www.excrie.co.jp/report/christmas-newyear-consumption-2025【2025年のクリスマスは「ケーキを食べた」が44.3%で最多、子育て家庭では68.9%】

2025年のクリスマスの過ごし方として、全体では「ケーキを食べた」が44.3%と最も多くなりました。特に高校生以下の子供がいる家庭では68.9%と、子育て家庭で高い結果となりました。（図表1）

<図表1>2025年のクリスマスの過ごし方（複数回答）【43.2%の人がクリスマスに「特に何もしなかった」。「仕事や学業」を理由に挙げる人が24.1%】

2025年のクリスマスの過ごし方として、「特に何もしなかった・いつも通り過ごした」と回答した人は43.2%でした。（図表1）

理由として、「クリスマスに興味がない・習慣がないから」が37.5%と最も多くなりました。また、24.1%の人が「仕事や学業があったから」を理由に挙げています。（図表2）

<図表2>2025年のクリスマスに何もしなかった理由（複数回答）【年末年始の支出額は59.9%が「昨年とほぼ同じ」、子育て家庭では「昨年より増えた」が25.8%】

前年（2024年～2025年）と比較した今回の年末年始（2025年～2026年）の支出額を聴取したところ、全体では「昨年とほぼ同じ」が59.9%で最も高く、「昨年より減った」が21.8%、「昨年より増えた」が18.3%でした。高校生以下の子供がいる家庭では、「昨年より増えた」が25.8%で全体を7.5Pt上回りました。（図表3）

<図表3>年末年始（2025年～2026年）の支出額の前年比較（単一回答）【24.0%の人が福袋を購入、10～20代の購入率が他年代より高い】

今回の年末年始（2025年～2026年）における福袋の購入状況として、福袋を購入した人は24.0%である一方、購入しなかった人は76.0%と、福袋を購入しなかった人のほうが多い結果となりました。年代別にみると、10～20代において福袋を購入した割合が他年代より高くなっています。（図表4）

<図表4>福袋の購入率【クリスマスから年末年始開催のECモールセールは21.7%の人が利用、特に20代の利用率が高い】

クリスマスや年末年始の期間（2025年～2026年）に開催されたECモールのセールの利用状況として、実際にセールを利用し商品を購入した人は21.7%、利用していない人は78.3%となりました。年代別にみると、20代の利用率が32.0%と全年代のなかで最も高くなりました。（図表5）

<図表5>クリスマスや年末年始開催の期間に開催されたECモールのセール利用率【利用したセールはAmazonの「スマイルSALE 初売り」が最多、中高年層は楽天市場を利用】

実際に利用したECモールのセールとして、全体ではAmazonが開催した「スマイルSALE 初売り」が35.2%で最も高くなりました。年代によって利用率に違いがあり、楽天市場が開催した「大感謝祭」や「新春ポイントアップ祭」は年代が上がるにつれ、利用率が高くなっています。（図表6）

<図表6>利用したECモールセール（複数回答）

上記に加えて、「クリスマスプレゼントを贈った相手」や「ECモールセールの購入計画時期」について聴取しています。

●調査項目

●調査概要

全調査結果のダウンロードはこちら :https://www.excrie.co.jp/report/christmas-newyear-consumption-2025- 2025年のクリスマスの過ごし方（複数回答）- クリスマス関連行動の実施時期（単一回答）- 2025年のクリスマスに何もしなかった理由（複数回答）- クリスマスプレゼントを贈った相手（複数回答）- 贈ったクリスマスプレゼントの内容（複数回答）- クリスマスプレゼントの金額（単一回答）- クリスマスプレゼントの購入場所（単一回答）- クリスマスプレゼントの店頭購入の理由（複数回答）- クリスマスプレゼント情報収集の開始時期（単一回答）- クリスマスプレゼント情報収集の参考媒体（複数回答）- クリスマスプレゼント情報を参考にした発信者のタイプ（複数回答）- 年末年始（2025年～2026年）の過ごし方（複数回答）- 年末年始（2025年～2026年）の支出額の前年比較（単一回答）- 購入した福袋のジャンル（複数回答）- 福袋を購入した理由（単一回答）- 福袋を購入しなかった理由（単一回答）- 利用したECモールセール（複数回答）- ECモールセールの購入計画時期（単一回答）- ECモールのセールで購入した商品（複数回答）- ECモールセールを利用しなかった理由（単一回答）

調査タイトル：クリスマス・年末年始の消費実態調査（2025-2026年シーズン）

調査期間 ：2026年1月6日（火）～1月7日（水）

調査手法 ：クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査

調査対象 ：全国に住む15歳～69歳男女（1,200人）均等回収

