東京・大田区発　みんなに笑顔を届けたい！大田観光協会とメリーチョコレートがコラボした「はねぴょん×スイーツタイム」誕生！

株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・小屋松 儀晃(こやまつよしてる)）は、一般社団法人大田観光協会（以下、「大田観光協会」）の大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」と、メリーチョコレートの人気商品「スイーツタイム」とのコラボレーション商品「プレーンカカオ（はねぴょん）」を、2026年1月26日（月）より販売いたします。自分へのご褒美やプチギフトに、ぜひお買い求めください。

【商品情報】

・商品名：プレーンカカオ（はねぴょん）

・発売日：2026年1月26日（月）

・販売場所：大田観光協会（大田区産業プラザPiO内）/大田区観光情報センター（ウィングキッチン京急蒲田M2階）/メリーチョコレート蒲田プラザ東急ストア店

・ネット販売開始日： 大田観光協会ネットショップ「はねぴょんストア」：２月上旬予定

東京・大田観光協会 はねぴょんストア（https://otakanko-hanepyon.stores.jp/）

・価格：49g 378円（税込）

はねぴょんのプロフィール

大田区公式PRキャラクター。大田区観光PR特使

「はねぴょん」という名前は、大田区にあり日本の国際的な玄関口である羽田空港を表す「はね（羽）」と、桜の名所や銭湯など大田区の魅力あるスポットを軽やかに跳ね回る様子を表す 「ぴょん」 です。

羽田空港の羽や飛行機をイメージした形で、桜の首飾りをして、風呂桶を持っています。

【大田観光協会】

区内に本社があり、メリーチョコレートのスイーツタイムと、幅広い年代に愛されているはねぴょんがコラボレーションをいたしました。この製品を通じて、区民の方はもちろん国内外の方へ大田区の魅力を伝え、可愛らしいはねぴょんパッケージの甘くて美味しいチョコレートで笑顔あふれるまちとなるよう取り組んでまいります。

【東京・大田観光協会公式サイト】東京の玄関・大田の旅（https://www.o-2.jp/）