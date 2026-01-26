資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店苺の祭典「スペシャルストロベリーフェア」第2弾を開催！

株式会社 資生堂パーラー

「資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店」では、2026年2月1日（日）～28日（土）の間、旬を迎えた苺の味わいが楽しめる「スペシャルストロベリーフェア」第2弾を開催いたします。

◆スペシャルストロベリー フェア 第2弾

展開期間：2026年2月1日(日)～28日(土)

日本全国から厳選した3種の苺を、それぞれパフェに仕立てました。旬を迎えた苺ならではの味わいを、存分にお楽しみください。

（写真左から）

「福岡県産苺“あまおうグランデ”のパフェ」 2,970円

福岡県産の苺「あまおう」。その中でも、大粒のグランデ規格のみを選りすぐりパフェに仕立てました。

「兵庫県産苺“ロイヤルクイーン”のスペシャルパフェ」 3,500円

濃厚な味と色合いでが特長で、香りと甘味が豊かな果汁も多い苺です。全国的にも生産者が少なく希少な品種です。

「和歌山県産苺“まりひめ”のパフェ」 2,750円

和歌山県産のオリジナル品種です。豊かな甘味と穏やかな酸味、果汁が多く食味のよい苺です。

「資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店」では、他にも様々なメニューをご用意しています。豊かな彩りと味わいとともに、くつろぎのひと時をお過ごしください。

◆ラゾーナ川崎店限定セット

「ラゾーナ川崎店限定 トマトマカロニグラタンセット」 3,000円

展開日時：2月6日（金）～15日（日）11:00～17:00

資生堂パーラー伝統の「トマトマカロニグラタン」を、ラゾーナ川崎店だけのお得なセットでご用意いたしました。是非この機会にご賞味ください。

【セット内容】

本日のスープ（+\300でオニオングラタンスープ*に変更できます）

トマトマカロニグラタン（パン付）

ミニパフェ（ストロベリーまたはチョコレートまたは季節のフルーツ）

ドリンク（コーヒーまたは紅茶またはハーブティー）

* オニオングラタンスープ

◆資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店

資生堂パーラーの伝統的なオムライスや旬のフルーツを使ったパフェはもちろん、彩り豊かなオリジナルメニューや、可愛らしいキッズメニューも豊富に揃っています。また、花椿ビスケットをはじめとする手土産にも嬉しい洋菓子もご用意しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

住所：神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ2階

電話番号：044-589-8200

営業時間：10:00～21:00（食事L.O.20:00、喫茶L.O.20:30） ※10:00～11:00はデザート・ドリンクのみのご提供

定休日：無休（施設に準ずる)

*価格は税込表記です。

*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年1月26日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

◆資生堂パーラー 公式サイト・SNS

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shiseido_parlour/

X：https://twitter.com/shiseidoparlour

Facebook：https://www.facebook.com/shiseidoparlour

note：https://note.com/shiseido_parlour