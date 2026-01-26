地域振興コラボイベント「イイものいっぱい！飯塚市 in 照葉スパリゾート」を開催

株式会社ナカシロ

株式会社ナカシロが運営する温浴複合施設「照葉スパリゾート本店」（福岡市）および「照葉スパリゾート門司店」（北九州市）は、飯塚市の魅力発信を支援する取り組みとして、コラボレーション企画「イイものいっぱい！飯塚市 in 照葉スパリゾート」を、2026年2月1日（日）から3月22日（日）まで開催いたします。

本イベントは、飯塚市の魅力を体感いただける機会を創出することを目的に、温浴・岩盤浴・食事・物販・フォトスポットなど、施設内の各コンテンツと連動して展開します。

地域への貢献につながる取り組みとして、ご来館の皆さまに、くつろぎの時間の中で“飯塚市のイイもの”に出会っていただける機会を提供します。

【イベント概要】

【企画詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134252/table/92_1_7f394616e16f53de69f8fa27f08e65c3.jpg?v=202601261221 ]1．お風呂でイイ！雛（ひいな）の湯イメージ

「雛（ひいな）の湯」

飯塚市の春の風物詩「いいづか雛（ひいな）のまつり」をイメージした期間限定の特別風呂です。桃の入浴剤によるやさしい香りとともに、桃の花（造花）やお雛様・お内裏様などを同じ桶に入れて湯面に浮かべる“桶飾り”の演出で、華やかなひなまつりの世界観をお楽しみいただけます。

2．岩盤浴でイイ！

「嘉穂劇場」をイメージした岩盤浴室

飯塚市を代表する文化施設「嘉穂劇場」（大衆演劇などが上演される歴史ある芝居小屋）の雰囲気を、岩盤浴室で体感できる空間を演出します。劇場で実際に使用されているのぼり旗や看板パネル、映像などを使って、嘉穂劇場の魅力を感じられる岩盤浴室へと装いを変えます。

「嘉穂劇場」岩盤浴室入口イメージ３. 撮るのもイイ！

旧伊藤伝右衛門邸「座敷びな」写真パネル＆顔はめパネルのフォトスポット

飯塚市の旧伊藤伝右衛門邸に展示されている「座敷びな」の特大パネル写真を設置します。

あわせて、お内裏様・お雛様の顔はめパネルも用意し、記念撮影をお楽しみいただけます。

フォトスポットイメージ４. 食べてもイイ！

飯塚をイメージした特別メニューが登場（店舗によってメニューは異なります）

飯塚市をイメージした特別メニューを、館内のお食事処（テリモア）で期間限定で提供します。

飯塚市発祥の菓子店「さかえ屋」の銘菓「なんばん往来」を用いたオリジナルスイーツのほか、「ぼた山カレー」「雛(ひいな)抹茶ティラミス」など、飯塚にちなんだメニューをお楽しみいただけます。

飯塚の味覚を楽しみながら、限定ノベルティがもらえる特典企画も実施します。

本店メニュー門司店メニュー

＜ご注文特典＞

「なんばん往来」メニューをご注文の方：

各店先着200名様に「シュガーロード クリアファイル」をプレゼント！

その他の飯塚コラボメニューをご注文の方：

各店先着300名様に、飯塚市の人気キャラクター「ぼたぼん」特製コースターをプレゼント！

※いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

5.見るのもイイ！

イイとこ20選写真パネルイメージ

飯塚の「イイとこ20選」を写真パネルで紹介

お風呂へ続く大廊下にて、飯塚の「イイもの」「イイこと」「イイところ」を厳選し、写真パネルでご紹介します。ご入浴前後の移動時間も、飯塚の魅力に触れながらお楽しみいただけます。

6. 買うのもイイ！

いいづかブランド認定品など、飯塚ならではの商品を多数販売

館内の物販内に飯塚市コーナーを設置し、いいづかブランド認定品をはじめ、飯塚ならではの商品を多数販売します。さらに、飯塚市コーナーの商品を1,000円（税込）以上ご購入の方に、ノベルティをプレゼントします。

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

物販コーナーイメージ

7.イベントもイイ！

2026年2月22日（日）限定イベント（照葉スパリゾート本店）

１. 飯塚ならではの商品が当たる！無料ガラポン抽選会

照葉スパリゾート本店にてスパリゾートコースをご利用の方（先着400名様）に、飯塚の特産品がその場で当たる無料ガラポン抽選会の参加券を配布します。

場所：照葉スパリゾート本店 1階エントランス

時間：参加券配布 8:00～／抽選会 13:00～18:00

※参加券は先着順のため、なくなり次第終了となります。

２. 飯塚市長・飯塚ふるさと応援大使「藤松宙愛」さんゲスト ロウリュイベント

飯塚市の武井市長と飯塚ふるさと応援大使の藤松宙愛（ふじまつ そら）さんをゲストに迎え、ロウリュイベントを開催します。熱波を届けるのは、飯塚市職員と照葉スパリゾートスタッフです。

場所：照葉スパリゾート本店 3階 岩盤浴室「灼熱洞」

時間：13:50～ 「嘉穂劇場うちわ」配布（参加者対象）／14:00～ ロウリュイベント

イベント終了後「飯塚オート特製タオル」をゲストから参加者にプレゼント！

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

【イベント実施施設概要】

【照葉スパリゾート本店】九州最大級の温浴複合施設

〒813-0017

住所：福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目2-15

電話番号：092-683-1010

HP：https://terihaspa.jp/

照葉スパリゾート本店（外観）

【照葉スパリゾート門司店】関門海峡を望む眺望露天風呂

〒800-0063

住所 ：福岡県北九州市門司区大里本町3丁目13番26号

電話番号 ： 093-382-1010

HP：https://terihaspa.jp/moji/

照葉スパリゾート門司店（露天風呂）