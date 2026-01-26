【2/4(水)開催 無料セミナー】GA4最新機能を使いこなす条件とは？分析AI・広告媒体連携を活かすための6つのGA4必須設定

株式会社メディックス

インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディックス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス)は、無料オンラインセミナー『GA4最新機能を使いこなす条件とは？分析AI・広告媒体連携を活かすための6つのGA4必須設定』を開催いたします。

申し込みはこちら :https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260204_MD_ga4update_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260204

■セミナーについて

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60313/table/103_1_117a71cd999f67cc7f22a2f452671a9e.jpg?v=202601260251 ]

【セミナー概要】

GA4は今、MetaやTikTokなどの第三者媒体との直接連携や、分析AI「Analytics Advisor」の登場など、単なる計測ツールを超えた「高度な意思決定プラットフォーム」へと進化しています。しかし、これらの最新機能を最大限に活用するためには、土台となるデータの正確性が不可欠です。

本セミナーでは、GA4の最新アップデート情報を踏まえつつ、その機能を最大限活用するために避けては通れない「6つの致命的な設定ミス（落とし穴）」を解説します。

「最新機能を使いたいが、今の設定で正しくデータが取れているか不安」「分析結果に違和感がある」と感じている方へ。データ計測の不備が招くビジネス損失を防ぎ、GA4を「次の一手」を導き出す強力な武器へと進化させる方法をお伝えします。

▼セミナー参加で得られるナレッジ

- GA4の最新機能（外部媒体の連携や分析AI）を、最大限に活用するための必須条件- 広告の最適化や正確な分析を阻害する「6つの設定ミス」と、その回避策- 自社のデータ精度を担保し、迅速な意思決定を可能にするデータ基盤の実装方法

▼このような方におすすめ

- GA4の最新機能を活用して、より高度な分析や意思決定を行いたい方- 現在のGA4の設定に不安があり、プロの視点でデータ精度を確認したい方- 広告媒体の連携やAI分析を検討しているが、何から手をつければ良いか知りたい方- データ集計のミスをなくし、信頼できる数値に基づいた戦略立案を行いたい方

ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。

■メディックス 会社概要

本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング

インターネット広告の代理店業務/インターネット広告の企画・制作/Webサイトの構築/Web解析の運用コンサルティング/CRMコンサルティング/データ活用基盤の構築/メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）

■本件お問い合わせ先

株式会社メディックス 広報担当：徳田

TEL：03-5280-9471 メールアドレス：pr@medix-inc.co.jp