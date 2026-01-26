【千葉】SBI舞花火、2026年5月30日、千葉・稲毛海浜公園にて開催決定

株式会社TryHard Japan

SBI舞花火実行員会及び、株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、2026年5月30日（土）、千葉県の稲毛海浜公園にて「SBI舞花火（仮称）」を開催いたします。

「SBI舞花火」は、大阪で育まれてきた“泉州夢花火”の系譜を継ぐ花火イベントとして、今回が初の千葉開催となります。海と空が広がる稲毛海浜公園という舞台で、新たな一章を刻みます。

公式サイト :https://sbimusiccircus.co.jp/sbimaihanabi/inage/

概要

当社は、「エンタテインメントの力で世界一笑顔を届ける」ことを目指し、各種イベントコンテンツの企画・制作・運営を全国各地で展開しています。国産イベントブランディングを強みとし多様なステークホルダーとの共創を通じて、エンタテインメントを軸とした継続可能な地方創生の新たなモデル構築に取り組んでいます。

「SBI舞花火（仮称）」は、千葉市・稲毛海浜公園にある、いなげの浜が開設50周年を迎えることから「いなげの浜50周年記念」として開催を予定しています。花火と音楽を1/30秒単位で高度にシンクロさせた演出による次世代の花火エンタテインメントです。「SBI MUSIC CIRCUS」と「GREAT SKY ART」がタッグを組み、圧倒的な没入感を生み出します。音・光・空間演出が一体となった、単に“観る”だけではない、五感で楽しむ特別な花火体験をぜひお楽しみください。

なお、座席種別や演出内容などの詳細につきましては現在最終調整中です。

最新情報は順次発表予定ですので続報にぜひご期待ください。

SBI舞花火（仮称）開催概要

名称｜SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）（仮称）

開催場所｜稲毛海浜公園（いなげの浜）

住所｜〒261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜7-2-2

日程｜2026年5月30日(土)

時間｜未定

料金｜未定

主催｜SBI舞花火実行委員会（株式会社SBI MUSIC CIRCUS / 株式会社グレートスカイアート / 株式会社TryHard Japan他）

特別協力｜株式会社ワールドパーク

SBI舞花火イベントページ｜https://sbimusiccircus.co.jp/sbimaihanabi/inage/

パートナーについて

グレートスカイアートは全国で“芸術花火“を手掛け、複数の一流煙火店と連携することで1社では実現できない独創的な花火表現を作り上げるプロフェッショナル集団です。

国際花火競技大会において日本代表に選出された実力派チームとしても知られています。

（株式会社グレートスカイアートホームページ：https://www.great-sky-art.com/）

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

pr_sbimc@sbimusiccircus.co.jp

03-6850-7891