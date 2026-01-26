クレジットエンジン株式会社

オンラインレンディングプラットフォーム「Credit Engine Platform」を提供するクレジットエンジン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内山 誓一郎、以下 クレジットエンジン）は、デジタル債権回収システム「CE Collection」において、債務者への個別メールの送受信とその連絡の記録化を自動で行える機能の提供を開始します。

これにより、延滞債務者への個別メールの送受信、債権者側での受信メールの延滞債務者の自動特定、延滞債務者との交渉記録作成の自動化が可能となります。

クレジットエンジンでは、これまでデジタル債権管理回収システム「CE Collection」の提供を通じ、債権管理回収のデジタル化を進めてきました。2024年2月には、生成AIを活用した延滞債権や支払の督促に特化した督促交渉AIの実証実験を開始するなど、生成AIの債権回収分野における活用を模索してきました。

今回のメール機能により、督促業務において負荷となっていた、受信メールの送信元の特定作業が自動化されます。また、メールでのやり取りを自動で交渉記録に転記することができるため、督促業務の業務効率化につながります。

----

▼機能概要

延滞債務者に個別にメールを送受信する

受信メールがどの延滞債務者かを自動特定する

延滞債務者とのメールでの交渉記録を自動で転記、作成する





■導入企業のメリット

延滞債務者とのコミュニケーションの円滑化

延滞債務者との交渉業務の効率化

----



■ クレジットエンジン株式会社について

クレジットエンジンは、「“かす”をかえる。“かりる”をかえる。」をミッションに、オンラインレンディングプラットフォーム「Credit Engine Platform」の展開を通じ、世の中のお金の流れを円滑にし、テクノロジーとデータにより個人や事業者の資金調達をもっと手間なく、必要なときに必要なだけ調達できる、ストレスのない社会の実現を目指します。

URL：https://creditengine.jp/(https://creditengine.jp/)



■ お問い合わせ先

クレジットエンジン株式会社

Finance and Strategy Team 広報担当

連絡先：contact@creditengine.jp