スタジオカラーとサンライズがタッグを組んだガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』Blu-ray＆DVD 第1巻1月28日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年4月から6月まで放送されたTVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』の第1巻Blu-ray（19,800円／税込）・DVD（6,600円／税込）・ディスクレスパッケージ（8,800円／税込）を2026年1月28日に発売します。以降毎月１巻ずつ、全3巻を発売予定です。

▲『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』第１巻 Blu-ray（特装限定版）

■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』第1巻 Blu-ray（特装限定版）商品特長

本商品は、TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』(全12話)の第1話～第4話をBlu-ray1枚に収録しています。

特典として、外伝 第１話「シュウジの絵」を収録したドラマCD、オープニングや第1話～第4話の画コンテを収録した画コンテ集（472P）、ブックレット（20P）を封入。また特典ディスク(Blu-ray)には、ノンクレジットオープニング映像・ノンクレジットエンディング映像・TV Series Promotion Reel・CM集・キャストトーク（第1話～第4話）を収録しています。さらに、キャラクターデザインを担当した竹による新規描き下ろし収納ボックスやアニメーションキャラクターデザイン＆キャラクター総作画監督・池田由美、アニメーションメカニカルデザイン＆メカニカル総作画監督・金 世俊による新規描き下ろしデジジャケットが付属します。

■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ディスクレスパッケージについて

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ディスクレスパッケージは、従来のBlu-ray商品と異なり、本編映像や特典映像・音声が収録されているBlu-ray及びCDのディスクを除いた商品になります。「デジタルコンテンツ視聴用シリアルコード」を封入しており、映像特典およびドラマCDは、シリアルコードを入力することで、お手元のスマートフォン等にて期間限定で視聴可能となります。ブックレット・画コンテ集といった特典および仕様はBlu-ray商品と同様です。

■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』について

本作は、「エヴァンゲリオン」シリーズを手掛けるスタジオカラーとガンダムシリーズを手掛けるサンライズがお届けする新たなガンダムシリーズ最新作です。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズにて監督を務めた鶴巻和哉が監督を務め、シリーズ構成・榎戸洋司、メカニカルデザイン・山下いくとをはじめとする豪華スタッフ陣が集結しています。また主題歌には米津玄師「Plazma」、エンディングテーマには星街すいせい「もうどうなってもいいや」、挿入歌にはNOMELON NOLEMON「ミッドナイト・リフレクション」など、豪華アーティストが参加しています。

2025年4月から6月まで全12話が日本テレビ系列にて放送され好評を博しました。また、TVシリーズの放送に先駆け、一部話数を劇場上映用に再構築した『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』が2025年1月17日より全国の劇場にて公開されました。

＜ストーリー＞

宇宙に浮かぶスペース・ コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技《クランバトル》に巻き込まれる。

エントリーネーム《マチュ》を名乗るアマテは、「GQuuuuuuX（ジークアクス）」を駆り、 苛烈なバトルの日々に身を投じていく。同じ頃、 宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ《ガンダム》と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に姿を現す。そして、世界は新たな時代を迎えようとしていた。

■A-on STORE、A-on STOREプレミアムバンダイ支店購入特典について

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE、A-on STOREプレミアムバンダイ支店にて、vol.1のBlu-rayまたはディスクレスパッケージをご購入いただいた方を対象に“A6原画＆場面写カードセット”がプレゼントされます。

▲A6原画＆場面写カードセット

https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/bddvd/benefit/

■商品概要

商品名 ：機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1 Blu-ray（特装限定版）

価 格：19,800円（税込）、18,000円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：254 分［本編98分＋特典156分］

スペック：【本編BD】ﾘﾆｱPCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／16:9<1080p High Definition>／

日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)

【特典BD】ﾘﾆｱPCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／16:9<1080i High Definition>・

一部16:9<1080p High Definition>

封入特典：●ブックレット（20P）

●ドラマCD

外伝 第１話「シュウジの絵」

出演：アマテ・ユズリハ(マチュ)：黒沢ともよ／ニャアン：石川由依／

シュウジ・イトウ：土屋神葉／シャリア・ブル：川田紳司／

エグザベ・オリベ：山下誠一郎／コモリ・ハーコート：藤田 茜／

ハロ：釘宮理恵／シャア・アズナブル：新 祐樹

●画コンテ集（472P）

オープニング、第1話～第4話を収録

●特典ディスク（1枚）

・ノンクレジットオープニング映像

・ノンクレジットエンディング映像

・TV Series Promotion Reel

・CM集

・キャストトーク（第1話～第4話）

第1話 出演：黒沢ともよ（アマテ・ユズリハ(マチュ)役）、

川田紳司（シャリア・ブル役）

第2話 出演：川田紳司（シャリア・ブル役）、新 祐樹（シャア・アズナブル役）

第3話 出演：石川由依（ニャアン役）、土屋神葉（シュウジ・イトウ役）

第4話 出演：黒沢ともよ（アマテ・ユズリハ(マチュ)役）、

土屋神葉（シュウジ・イトウ役）、塙 真奈美（シイコ・スガイ役）

※第1話、第4話はガンダムチャンネルにて配信済みの「キャストトーク#1、#2」

をそれぞれ再編集したものです。

※第2話、第3話は新規収録となります。

他、仕様：●キャラクターデザイン・竹 新規描き下ろし収納ボックス

●アニメーションキャラクターデザイン＆キャラクター総作画監督・池田由美、

アニメーションメカニカルデザイン＆メカニカル総作画監督・金 世俊

新規描き下ろしデジジャケット

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

※DVD（6,600円／税込）・ディスクレスパッケージ（8,800円／税込）も同日発売となります。

◎『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』公式HP： https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/

◎『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』公式X： https://x.com/G_GQuuuuuuX

◎ガンダム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/GUNDAM

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/